Parki handlowe w mniejszych miastach chętniej odwiedzane w pandemii

Retail Concept, obsługujący kilkanaście galerii i parków handlowych, podał dane dotyczące odwiedzalność w obiektach Karuzela od maja do października 2020.

Nie ma wątpliwości że klienci centrów handlowych w Polsce bardzo poważnie traktują rekomendacje rządu dotyczące dystansu społecznego. W sytuacji gdy zaczynają być rozpowszechniane informacje o potencjalnym zagrożeniu ewidentnie spada odwiedzalność centów handlowych.



- Było to wyraźnie widać na wiosnę, przed formalnym zamknięciem sklepów, gdy na 3 tygodnie przed zarządzeniem zamknięcia, odwiedzalność na skutek informacji o zagrożeniu, zaczęła spadać osiągając ok 60 proc. tej z poprzedniego roku - mówi Grzegorz Pękalski, prezes zarządu Retail Concept.

Taki sam trend, choć krótszy, ukształtował się w ostatnim tygodniu października gdy wskaźniki zachorowań zaczęły osiągać swoje maksyma a propaganda rządowa zaczęła intensywnie przypominać o możliwym ograniczeniu handlu i apelować o zwiększenie dystansu społecznego. Po ponownym otwarciu obiektów odwiedzalność wszystkich Karuzel w stosunku do odpowiednich miesięcy z poprzedniego roku kształtowała się następująco maj-75 proc., czerwiec-86 proc., lipiec-103 proc., sierpień-96 proc., wrzesień-98 proc., październik-86 proc. lub 94 proc. jeśli nie liczyć ostatniego tygodnia października gdy informacje o zakażeniach zatrzymały ludzi w domach.

- Szybki powrót klientów Karuzel był miłym zaskoczeniem co dobrze rokuje na kolejne otwarcie po jesiennym lockdown'ie, zwłaszcza jeśli uwzględni się zwiększenie spółczynnika konwersji dla sklepów rozumiany jako stosunek ilości klientów robiących zakupy do liczby wszystkich odwiedzających - dodaje Grzegorz Pękalski.

Trudno oczywiście, na podstawie tego przykładu, odnosić się do całego rynku obiektów handlowych w Polsce ale dane powyższe są pewnym wyznacznikiem dla parków handlowych w mniejszych miastach. Centra handlowe Karuzela działają w miastach od 25 tys. do 50 tys .mieszkańców i są obiektami typu „convenience" o powierzchni od 7 tys. do 12 tys. m kw. GLA.