Parki handlowe zanotowały kolejny udany rok

Pandemia w dużym stopniu zmieniła sytuację polskiego rynku handlowego. W najgorszej sytuacji znalazły się galerie handlowe które, poturbowane kilkoma lockdownami i doświadczone wielomiesięcznymi negocjacjami dotyczącymi aneksów umów z najemcami, zanotowały spadek obrotów i wyraźny odpływ klientów.

Wyraźnie zyskał rynek e-commerce, a, co za tym idzie, magazyny. Ale równie zauważalnym zwycięzcą okazały się parki handlowe. Trend ten widoczny był już w 2020 roku, kiedy zawarto rekordową liczbę transakcji parków handlowych i nieruchomości typu convenience, a procentowy udział liczby transakcji tego typu w całkowitej liczbie transakcji całego sektora handlowego wyniósł 66%.

Rosnący rynek parków handlowych – jedną z przyczyn zmiana zachowań konsumentów i trend lokalności

Jedną z przyczyn sukcesu parków handlowych był z pewnością odwrót konsumentów od zakupów w galeriach handlowych na rzecz większej obecności w bliższych, lokalnych punktach. Rynek konsumencki w Polsce napędza teraz trend lokalności. Potwierdza to Michał Nowak, prezes EDS Retail Park.

- Konsumenci przekonali się do tego typu obiektów i coraz chętniej robią swoje codzienne zakupy po sąsiedzku, na rzecz wizyt w bardziej oddalonych galeriach handlowych. Po pierwszych sukcesach retail parków duże marki same zaczęły prace nad konceptami dedykowanymi tylko i wyłącznie pod mniejsze obiekty handlowe. Co ciekawe, prowadzimy rozmowy z markami, które do tej pory nie były obecne w parkach handlowych, ponieważ ograniczały się tylko do wielkopowierzchniowych galerii handlowych.

Przed pandemią inwestorzy i sieci handlowe postrzegali retail parki jako dodatek, który daje możliwość dywersyfikacji portfela inwestycji, skupiając się na rozwoju dużych obiektów w największych miastach. Dynamiczna zmiana zachowań konsumenckich była z pewnością największym wyzwaniem dla segmentu parków handlowych w 2021 roku.

- Przejście z niszowego rynku, na rzecz konsekwentnie rozwijanej, ogólnopolskiej sieci parków handlowych, które docelowo będą w przeważającej większości mniejszych miejscowości, zupełnie nieatrakcyjnych z punktu widzenia większych galerii było, moim zdaniem, dużym wyzwaniem dla branży retail parków w zeszłym roku – dodaje Michał Nowak.

Retail parki zyskują z roku na rok

