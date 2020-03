Pasaż Chełmiński zmienia właściciela

Pasaż Chełmiński, nowoczesny park handlowy w Chełmnie, został sprzedany przez spółkę z grupy TUF Real Estate do LCP Properties. Zespół Avison Young reprezentował przy transakcji kupującego.

Pasaż Chełmiński to nowoczesny kompleks handlowo-usługowy zlokalizowany przy ulicy Polnej 18 w Chełmnie, który został oddany do użytkowania w listopadzie 2019 roku. Inwestycja udostępnia w trzech budynkach 5740 metrów kwadratowych powierzchni najmu oraz zapewnia ponad 170 miejsc parkingowych. Obecnie obiekt jest w pełni skomercjalizowany przez wiodące polskie i zagranicznych marek sieciowych, między innymi: Pepco, Rossmann, CCC, Martes Sport, KIK, Media Expert, Dealz, Gzella, PLUS GSM, butik La Dama, placówka bankowa – BS Toruń, a także wiodący operator spożywczy Biedronka.

Pasaż Chełmiński to pierwsza na rynku nieruchomości inwestycja TUF Real Estate. Drugi projekt spółki, Pasaż Warmiński, znajduje się aktualnie w fazie budowy a jego oddanie planowane jest na koniec 2020 roku.

- Jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że oddajemy w nowe ręce obiekt nowoczesny, w pełni skomercjalizowany, który przez lata będzie służył lokalnej społeczności. Dla nas jako dewelopera bardzo istotne jest, aby tworzone przez nas obiekty były funkcjonalne, dlatego bardzo starannie szukamy terenów pod nasze inwestycje. Naszym celem są miasta powiatowe, gdzie pojawienie się tego typu obiektu pozwala zaspokajać potrzeby zakupowe lokalnej społeczności. Poza aktualnie realizowanym Pasażem Warmińskim rozpoczęliśmy prace przygotowawcze i komercjalizację obiektu w Golubiu Dobrzyniu, który otworzymy w przyszłym roku. Aktywnie pracujemy nad kolejnymi dwiema lokalizacjami z którymi wyjdziemy na rynek jeszcze w tym roku – komentuje transakcję Fabian Eryk Barbarowicz, Wspólnik Zarządzający TUF Real Estate Polska.

- LCP Properties widzi w zakupionym Pasażu Chełmińskim długoterminową inwestycję, zgodną ze strategią funduszu. Pasaż świetnie uzupełni nasze portfolio nieruchomości handlowych zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach. w całej Polsce. Planujemy dalsze inwestycje w parki handlowe, biurowce i miejskie magazyny, a celem na najbliższe lata jest podwojenie wartości portfela nieruchomości w Polsce - dodaje Krystian Modrzejewski, Country Manager Poland w LCP Properties.

- Ta znakomita transakcja wpisuje się w obserwowany trend dynamicznego rozwoju parków handlowych w Polsce. W ostatnich latach stały się one atrakcyjnym segmentem, oferującym stopy zwrotu na poziomie 8-9%. W okresie 2015-2017 transakcje parkami handlowymi stanowiły zaledwie 1% całkowitej wartości sprzedanych obiektów handlowych, natomiast już w latach 2018-2019 - 4%. Jest to w dalszym ciągu wartość marginalna wobec całkowitego wolumenu sektora, ale warto ją odnotować, ponieważ te 4% to aż ¼ całkowitej liczby transakcji handlowych zrealizowanych w 2019 roku (8 z 32). Ze względu na powyższe czynniki oraz na podstawie obserwacji toczących się transakcji i licznych rozmów z inwestorami, utwierdzamy się w przekonaniu, że ten produkt jest i będzie przez inwestorów poszukiwany w tym roku – komentuje Artur Czuba, Senior Consultant, Investment w Avison Young.