Pasaż Golubsko-Dobrzyński zmienił właściciela

Pasaż Golubsko-Dobrzyński trafił do portfela Falcon.

Zakup tego projektu to wstęp do budowy sieci parków.

W portfolio firmy Falcon znajduje się też: Stary Dworzec w Bolesławcu.

Falcon Investment Management swoje plany rozwoju sukcesywnie realizuje w oparciu o różne formy współpracy z partnerami biznesowymi: transakcje typu forward purchase, joint venture, zakup gotowych projektów, a także własny development. W portfolio firmy Falcon znajdują się obecnie: Stary Dworzec w Bolesławcu, zakupiony jako gotowy i działający obiekt z atrakcyjnym miksem najemców oraz nowo otwarty Pasaż Golubsko-Dobrzyński.

– Wchodzimy na rynek z jasno sprecyzowanymi celami. Chcemy stworzyć sieć parków handlowych, w skład której wejdą tzw. Power Centers – obiekty dominujące w danym rejonie. Kupujemy i budujemy dla siebie w długim horyzoncie czasowym, co oznacza, że przykładamy dużą wagę do jakości naszego portfela – mówi Piotr Piechocki, założyciel i prezes zarządu, Falcon Investment Management.

Obecnie fundusz ma zabezpieczonych 12 projektów w różnych fazach realizacji, ale to nie jest jego ostatnie słowo.

– Interesują nas projekty o powierzchni od ok. 4 tys. GLA i grunty w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców lub sypialniach największych aglomeracji. Celem na najbliższe miesiące jest zabezpieczenie kolejnych nieruchomości – podkreśla Tomasz Pawilonis, dyrektor ds. rozwoju, Falcon Investment Management. Inwestor pracuje obecnie również nad obiektem realizowanym samodzielnie w formule deweloperskiej. Do partnerów biznesowych funduszu należą m.in. BOIG czy Acteeum Central Europe. – Liczymy, że to grono będzie się sukcesywnie powiększać. Jesteśmy otwarci na współpracę z solidnymi uczestnikami rynku: właścicielami terenów inwestycyjnych, sprzedającymi czy wykonawcami – dodaje Tomasz Pawilonis.

– Najemcy znajdą w nas solidnego i godnego zaufania partnera, z którym będą mogli długofalowo rozwijać swój biznes. W naszych relacjach z rynkiem stawiamy na transparentność i partnerskie podejście, stąd nasze postulaty dotyczące raportowania obrotów sklepów w parkach handlowych i pełnej indeksacji od początku trwania umowy. Te wymogi są odpowiedzią na dzisiejsze uwarunkowania gospodarcze i rynkowe – podkreśla Daria Górniak, Senior Leasing & Expansion Manager, Falcon Investment Management.