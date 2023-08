Nowy sklep stacjonarny KFD pojawił się we Wrocławiu. Z ofertą producenta suplementów dla sportowców mogą zapoznać się klienci Pasażu Grunwaldzkiego.

KFD ma nową lokalizację we Wrocławiu.

Nowy sklep marki pojawił się w Pasażu Grunwaldzkim.

Sport w Pasażu Grunwaldzkim to m.in. 4F Martes i New Balance.

Na poziomie +1 w Pasażu Grunwaldzkim właśnie otworzył się sklep KFD, w którym czekają m.in. suplementy diety, odżywki dla sportowców, zdrowa żywność, produkty dietetyczne, niskokaloryczne, wegańskie i akcesoria treningowe.

Zlokalizowany w samym sercu Wrocławia Pasaż Grunwaldzki to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych na Dolnym Śląsku. Ofertę centrum tworzy blisko 200 punktów handlowych, usługowych oraz restauracyjnych. Do dyspozycji klientów jest 1400 miejsc na zadaszonym parkingu. Pełna oferta kategorii sport w obiekcie to: 4F, BioTechUSA, KFD, Mmut Swiss, Martes, New Balance i Olimp Store.

EPP jest właścicielem centrów handlowych. Portfel firmy obejmuje 36 projektów (29 handlowych, 6 biurowych oraz jeden wielofunkcyjny w trakcie planowania) o łącznej wartości ponad 2 mld euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion mkw.

KFD to producent i sprzedawców suplementów diety, odżywek i produktów spożywczych w Polsce.

