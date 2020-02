Pasaż Grunwaldzki podsumował 2019 rok: dużo zmian, ale też sukcesów

Dla Pasażu Grunwaldzkiego 2019 rok był okresem zmian. W maju została otwarta Foodostacja - pierwszy we Wrocławiu food hall, dla którego inspiracją było miasto i jego kultowe miejsca. W należącym do EPP centrum handlowym pojawiło się też 9 nowych marek, 16 najemców zdecydowało się unowocześnić swoje salony, a 20 przedłużyło umowy najmu.

Wśród marek debiutujących w Pasażu Grunwaldzkim w 2019 r. znalazły się m.in. Kontigo, TESCOMA, Kazar Studio, Biogo.pl oraz Femestage Eva Minge. Najemcy, którzy zdecydowali się powiększyć salony to m.in. Medicine (z 220 mkw. do 410 mkw.), Big Star (ze 120 mkw. do 280 mkw.), home&you (z 330 mkw. do 610 mkw.) oraz x-kom (z 215 mkw. do 265 mkw.). Jedyne we Wrocławiu Multikino zyskało nowoczesną strefę wejścia, nową aranżację kawiarni oraz nowy wystrój baru.

Położona na parkingu centrum Myjnia Oro Car przeszła gruntowny remont, a sam parking otrzymał nowe oświetlenie oraz wprowadzono na nim nowy system regulowania opłat. Dużym udogodnieniem jest możliwość płatności kartą oraz nowoczesna aplikacja Admyt umożliwiająca parkowanie bez korzystania z tradycyjnego biletu parkingowego oraz dokonywanie mobilnych płatności.

W centrum przeprowadzono także modernizację elementów przestrzeni pasażowej, w tym sufitów oraz ścian. W nowej strefie usług, która powstała na poziomie -1, udostępniono dla klientów całoroczną szatnię, punkt odbioru przesyłek kurierskich DPD, punkt druku oraz ksero. Ponadto istniejący tam lokal Poczty Polskiej zyskał nową przestrzeń i nowoczesną aranżację.

- W ubiegłorocznej strategii skupialiśmy się na przemodelowaniu myślenia o Pasażu Grunwaldzkim, zgodnie z hasłem „jesteśmy zawsze po drodze” oraz poprzez wprowadzenie szeregu zmian architektonicznych i funkcjonalnych. Klienci doceniają zróżnicowaną ofertę handlową, usługową oraz rozrywkową naszego centrum, które staje się, poza domem i pracą, „trzecim miejscem”, w którym możemy poczuć się swobodnie i spędzać czas zgodnie z naszymi indywidualnymi upodobaniami. Po ogromnym sukcesie nowej strefy gastronomicznej - Foodstacji, w której wzrost obrotów najemców w okresie czerwiec-grudzień 2019 roku wyniósł około 15 proc. - przed nami kolejne etapy modernizacji centrum. Bardzo ważny pozostaje dla nas bezpośredni dialog z lokalną społecznością oraz działania odpowiadające na jej potrzeby - mówi Paulina Stach, dyrektor Pasażu Grunwaldzkiego.

- We Wrocławiu mamy do czynienia z wysokim nasyceniem powierzchnią handlową. Sytuacja na tak konkurencyjnym rynku wymaga od zarządców centrów starannego planu działań uwzględniającego charakterystykę obiektu, jego położenie oraz zachowania i potrzeby konsumentów. W 2019 roku wprowadziliśmy do Pasażu Grunwaldzkiego 9 nowych najemców, a 16 istniejących salonów zmodernizowało lub powiększyło zajmowaną powierzchnię, w tym niektóre blisko dwukrotnie. Świetne warunki do rozwoju znajdują u nas m.in. marki z segmentów mody, health&beauty oraz wyposażenia wnętrz. Poszerzamy też listę najemców o nowe segmenty, np. ze zdrową żywnością - stwierdza Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

Kompleksową ofertę centrum tworzy blisko 200 punktów handlowych, usługowych oraz restauracyjnych. Do dyspozycji klientów jest 1 400 miejsc na zadaszonym parkingu.