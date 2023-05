Należący do EPP Pasaż Grunwaldzki kontynuuje proces odświeżania swojej oferty handlowej, stawiając także na innowacyjne koncepty omnikanałowe.

Kolejną marką z Grupy CCC, która wzmacnia segment modowo-obuwniczy centrum handlowego, jest salon eobuwie.pl połączony ze strefą MODIVO.

Innowacyjny koncept zajął lokal na parterze wrocławskiego centrum.

Ostatnie dane dot. sprzedaży detalicznej towarów potwierdzają, że Polacy nieustająco chętnie dokonują zakupu odzieży i obuwia. W marcu wartość sprzedaży w tej kategorii była o 1,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku oraz wzrosła o 17,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca br. Pasaż Grunwaldzki, jedno z największych centrów handlowych na Dolnym Śląsku, odpowiada na te trendy, rozwijając współpracę z Grupą CCC.

Strategia rozwoju naszego centrum handlowego zakłada stałe uatrakcyjnianie oferty, która dzięki swojej kompleksowości i różnorodności, przyciąga do Pasażu Grunwaldzkiego wrocławskich klientów. Już czeka na nich nowo otwarty salon eobuwie.pl ze specjalną strefą MODIVO. Ten unikalny koncept sklepu stacjonarnego przypadnie do gustu konsumentom, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami, a przy tym dokonywać zakupów szybciej i wygodniej przy wykorzystaniu nowych technologii. To jednak nie koniec zmian – w planach mamy kolejne debiuty, które już niedługo ogłosimy – mówi Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

Pasaż Grunwaldzki, eobuwie.pl. Fot. Mat. pras.

Innowacyjny koncept eobuwie.pl połączony ze strefą MODIVO wyróżnia się przede wszystkim pełną cyfryzacją i wykorzystaniem walorów sprzedaży wielokanałowej. W lokalu można kupić zarówno buty, akcesoria i dodatki z asortymentu eobuwie.pl oraz ubrania marek dostępnych w MODIVO. Produkty nie są eksponowane na sklepowych półkach czy wieszakach – zamiast nich w lokalu umieszczono tablety, na których można przeglądać ofertę i zamawiać odpowiednie modele do przymierzenia na miejscu. W przestronnych przebieralniach klienci mogą skorzystać z dodatkowych funkcji ułatwiających zakupy, np. zmiany oświetlenia w zależności od pory dnia, a także z doradztwa doświadczonego personelu. Dzięki intuicyjnym rozwiązaniom technologicznym dostarczanym przez eobuwie.pl i MODIVO klienci w łatwy i szybki sposób dokonają zakupów dla całej rodziny.

Propozycja eobuwie.pl ze strefą MODIVO uwzględnia ponad 5 tysięcy produktów. Klienci mogą też skorzystać z dostępnych udogodnień, np. skanera stóp 3D esize.me, który pomoże dobrać odpowiedni rozmiar obuwia oraz usługi „Przymierz zanim zapłacisz”, pozwalającej wybierać garderobę z poszerzonej oferty online, przymierzać stacjonarnie i decydować o zakupie na miejscu w sklepie.

Zlokalizowany w samym sercu Wrocławia Pasaż Grunwaldzki to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych na Dolnym Śląsku. Jest to ulubione miejsce zakupów i spotkań mieszkańców oraz wizytówka wrocławskiego Placu Grunwaldzkiego. Kompleksową ofertę centrum zajmującego powierzchnię 48 tys. mkw. tworzy ponad 180 punktów handlowych, usługowych oraz restauracyjnych. W centrum znajduje się 11-salowe Multikino, klub sportowy Fitness Academy oraz pierwszy we Wrocławiu nowoczesny food hall z licznymi restauracjami i kawiarniami, działający pod nazwą FOODSTACJA, inspirowany kultowymi miejscami miasta. Do dyspozycji klientów jest 1400 miejsc na zadaszonym wielopoziomowym parkingu, myjnia samochodowa oraz samoobsługowa stacja wypożyczania rowerów miejskich. Szeroki wybór znanych marek oraz bogaty kalendarz unikalnych imprez i atrakcji sprawiają, że Pasaż Grunwaldzki jest idealnym wyborem na udane zakupy oraz spędzenie wolnego czasu.

