Pasaż Grunwaldzki unowocześnia toalety - dla komfortu i bezpieczeństwa

Estetyczne, funkcjonalne i przede wszystkim jeszcze bardziej bezpieczne – takie są zmodernizowane toalety Pasażu Grunwaldzkiego. Nowa przestrzeń cechuje się jasno wydzielonymi strefami, czytelnymi oznaczeniami i zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które eliminują konieczność dotykania powierzchni i przedmiotów. Wnętrza nowych toalet ozdobiły nietypowe dekoracje. Przyjazne barwne neony w zaskakujących kształtach i formach tworzą inspirującą scenerię np. do gry konwencją #bathroomselfie. Efektowne wrażenie potęgują strefy siedzisk ze ściankami z wielobarwnych paneli dekoracyjnych, których kolor zmienia się w zależności od kąta patrzenia oraz delikatne modułowe sufity.

– Projekt każdej przestrzeni w centrach EPP, niezależnie od skali, to oryginalna koncepcja łącząca nowoczesną funkcjonalność, dobry design i piękno wnętrz. Ważnym elementem jest od zawsze bezpieczeństwo, a bieżąca sytuacja sprawiła, że nasi klienci zaczęli jeszcze bardziej doceniać nowe rozwiązania. Ścieżka użytkownika w tzw. touchless toilets jest zaprojektowana tak, aby nie musiał on dotykać żadnej powierzchni w łazienkach, co wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa – wyjaśnia Michał Głąb, architekt EPP.

Toalety w Pasażu Grunwaldzkim zostały wyposażone m.in. w zautomatyzowane spłuczki, podajniki mydła i żelu antybakteryjnego oraz suszarki uruchamiane przez fotokomórkę, które zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych zostały czasowo wyłączone z użytkowania. Zadbano również o udogodnienia zaprojektowane z myślą o najmłodszych użytkownikach, m.in. toalety dla rodzica i dziecka, czy niskie umywalki dostosowane do potrzeb maluchów. Do dyspozycji rodzin jest również wygodny pokój rodzinny zaopatrzony m.in. w kuchenkę mikrofalową, przewijaki, fotele do karmienia, umywalki oraz zintegrowaną toaletę.

– Po ogromnym sukcesie FOODSTACJI kontynuujemy proces modernizacji naszego centrum. Inspirujemy się nowymi trendami, sięgając po najnowsze osiągnięcia technologiczne, ale zawsze naszym nadrzędnym celem są potrzeby naszych klientów, którym chcemy zapewnić najwyższy komfort. Stawiamy też na niekonwencjonalny design, który będzie zaskakiwał naszych klientów i dostarczał im wyjątkowych doświadczeń związanych z wizytą w Pasażu Grunwaldzkim – mówi Paulina Stach, dyrektor Pasażu Grunwaldzkiego.

Zlokalizowany w samym sercu Wrocławia Pasaż Grunwaldzki to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych na Dolnym Śląsku. Kompleksową ofertę centrum tworzy blisko 200 punktów handlowych, usługowych oraz restauracyjnych. Do dyspozycji klientów jest 1400 miejsc na zadaszonym parkingu.

