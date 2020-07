Pasaż Grunwaldzki z nowymi najemcami

Do oferty należącego do EPP Pasażu Grunwaldzkiego we Wrocławiu dołączyły dwie nowe marki: drogeria Hebe (218 mkw.) i salon DlaSpania (206 mkw.). Ponadto sklep Levi’s otworzył się w nowej odsłonie i większej lokalizacji (140 mkw.).