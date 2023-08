Należący do EPP Pasaż Grunwaldzki poszerzył współpracę z Grupą CCC. Do grona najemców dołączyła właśnie kolejna marka – HalfPrice.

W dwupoziomowym salonie HalfPrice, który pierwszych klientów przywitał 17 sierpnia, mieszkańcy Wrocławia i okolic znajdą bogaty asortyment obejmujący odzież, obuwie i liczne akcesoria znanych, światowych marek w atrakcyjnych cenach.

Sklep zajmuje powierzchnię ponad 2200 mkw.

Mieści się na dwóch poziomach: 0 i +1.

– Kontynuujemy intensywny proces zmian w Pasażu Grunwaldzkim, wzmacniając ofertę obiektu. Naszym celem jest zapewnienie klientom szerokiego asortymentu od wiodących w swoich kategoriach marek. Takich jak długo wyczekiwany salon HalfPrice, czyli jeden z najpopularniejszych i dynamicznie rozwijających się konceptów off-price, który właśnie powitaliśmy na pokładzie. Dołączył on do marek z Grupy CCC obecnych już w naszym centrum, tj. CCC i eobuwie.pl ze strefą MODIVO. Jesteśmy przekonani, że oferta HalfPrice spotka się z entuzjastycznym przyjęciem naszych klientów, tak jak ma to miejsce w innych obiektach zarządzanych przez EPP, w których marka jest już obecna – komentuje Magdalena Małycha, Asset Manager w EPP.

W ofercie HalfPrice klienci z Dolnego Śląska znajdą produkty najpopularniejszych marek i projektantów z całego świata w atrakcyjnych cenach. Oferta sklepu uzupełniana jest na bieżąco, dzięki czemu można w nim znaleźć wiele nowości i perełek od najlepszych marek. Bogaty asortyment uwzględnia odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, jak również biżuterię, dodatki do domu czy zabawki.

HalfPrice. Fot. Mat. pras.

Zlokalizowany w samym sercu Wrocławia Pasaż Grunwaldzki to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych na Dolnym Śląsku. Jest to ulubione miejsce zakupów i spotkań mieszkańców oraz wizytówka wrocławskiego Placu Grunwaldzkiego. Kompleksową ofertę centrum tworzy około 180 punktów handlowych, usługowych oraz restauracyjnych. W centrum znajduje się Multikino z jedenastoma salami, klub sportowy Fitness Academy oraz FOODSTACJA, pierwszy we Wrocławiu nowoczesny food hall inspirowany kultowymi miejscami miasta z licznymi restauracjami i kawiarniami. Do dyspozycji klientów jest 1400 miejsc na zadaszonym wielopoziomowym parkingu, postój taksówek oraz samoobsługowa stacja wypożyczania rowerów miejskich. Szeroki wybór znanych marek oraz bogaty kalendarz imprez i atrakcji sprawiają, że Pasaż Grunwaldzki jest idealną destynacją na udane zakupy oraz spędzenie wolnego czasu

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl