Pasaż Kapelanka w Krakowie z nową marką w stylu mody zero waste

Do grona nowych najemców Pasażu Kapelanka w Krakowie dołączy sieć salonów, oferująca markową odzież używaną w stylu mody zero waste VIVE Profit.

VIVE Profit w Krakowie będzie to 50 sklep tej marki w Polsce.

Pasażu Kapelanka zyskał markę w stylu mody zero waste.

Nowy sklep będzie czynny od 28 kwietnia 2022 roku.

Właściciel sieci sklepów VIVE Profit - VIVE Textile Recycling - uruchomi swój pierwszy, wielkopowierzchniowy salon w Krakowie w Pasażu Kapelanka już w najbliższy czwartek 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 09:00. To 50 sklep tej marki w Polsce.

- Pasaż Kapelanka przeszedł rebranding i na nowo cieszy się coraz większą sympatią lokalnej społeczności. Systematycznie poszerzamy grono najemców, aby zapewnić mieszkańcom południowych dzielnic Krakowa jeszcze większy komfort i wygodę robienia zakupów oraz kompleksowo odpowiadać na ich potrzeby – mówi Michał Banasik, Senior Leasing Manager Echo Investment.

– Wielkopowierzchniowy sklep VIVE Profit zagwarantuje mieszkańcom wygodny dostęp do szerokiej oferty oryginalnej odzieży używanej. Nowy salon wzbogaca segment mody w Pasażu Kapelanka i stanowi wyszukaną alternatywę zakupów w branży fashion. Doskonale wpisuje się też w ogólnoświatowy trend ekologiczny i jest odpowiedzią na zainteresowanie klientów, którzy dokonują coraz bardziej świadomych decyzji zakupowych – powiedział Michał Banasik.

- Marka VIVE Profit konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na rynku i systematycznie oferuje klientom nowe salony i możliwości. Second-handy w centrach handlowych już od kilku lat funkcjonują w wielu krajach, a od jakiegoś czasu trend ten pojawił się również w Polsce i nasza marka z sukcesem go realizuje. We współpracy z Echo Investment otwieramy pierwszy w Krakowie salon. Atrakcyjna oferta Pasażu Kapelanka w pełni odpowiadała naszym oczekiwaniom. Z satysfakcją możemy zaprosić klientów do nowego sklepu VIVE Profit w komfortowym i dobrze skomunikowanym centrum – mówi Dariusz Ludwinek, specjalista ds. marketingu VIVE Textile Recycling.

Oferta, otwierającego się w Pasażu Kapelanka salonu VIVE Profit z używaną, niepowtarzalną odzieżą, to nie tylko nie lada gratka dla trendestterów i miłośników mody. To także coś specjalnego dla świadomych konsumentów, dla których istotne są kwestie środowiskowe oraz filozofia zero-waste i upcyclingu.