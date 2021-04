Pasaż Warmiński wprowadził nowe marki do miasta

Pasaż Warmiński to nowy punkt na handlowej mapie Polski.

Park handlowy w Lidzbarku Warmińskim liczy 6 tys. GLA. Działa w nim 14 marek, z czego 11 to debiuty w mieście.

TUF Real Estate Polska zapowiada nowe inwestycje. Budowa kolejnego parku handlowego ruszy już w maju br.

W Pasażu Warmińskim otworzyło się 14 sklepów, ale do tej pory tylko trzy spośród marek obecnych w parku handlowym funkcjonowały wcześniej w mieście – są to: Biedronka, Pepco i Rossmann.

Pasaż Warmiński - oficjalne otwarcie, mat.pras.

Pozostałe to całkiem nowe formaty popularnych brandów, które wcześniej nie były dostępne w Lidzbarku Warmińskim, a wśród nich: duży salon obuwniczy CCC, ogólnopolska sieć elektromarketów – Media Expert, sklep sportowy Martes Sport, dyskont tekstylny KiK, sklep z artykułami gospodarstwa domowego TEDI, sklepy z akcesoriami dla dzieci: Smyk i Coccodrillo. Poza tym w obiekcie znajdzie się marka odzieży i akcesoriów sportowych 4F, marki modowe Diverse i Kaes oraz butik z biżuterią Bijou.

Deweloper, TUF Real Estate Polska, uważa, że potencjał miasta jest bardzo duży. - Do tej pory cały handel skupiony był do kilkunastu punktów handlowych usytuwanych w okolicy rynku. Nie było też dużych sieciowych marek - mówi Fabian Eryk Barbarowicz, Wspólnik Zarządzający w TUF Real Estate Polska. - Obserwując natężenie ruchu, pełny parking i kolejki do sklepów, utwierdzamy się w przekonaniu, że to bardzo udany projekt.

Pasaż Warmiński to kolejny projekt TUF Real Estate Polska i - jak zapewnia Fabian Eryk Barbarowicz - nie ostatni. Zgodnie z przyjętą strategią, inwestor planuje otwierać dwa obiekty rocznie.

- W ubiegłym roku otworzyliśmy Pasaż Chełmiński w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. W maju rozpoczynamy budowę Pasażu Golubsko-Dobrzyńskiego w malowniczej miejscowości Golub-Dobrzyń, ponownie w województwie kujawsko-pomorskim. Następnie przenosimy się do Grodziska Wielkopolskiego, by rozpocząć realizacje Pasażu Grodziskiego - mówi dla PropertyNews.pl wspólnik zarządzający w TUF Real Estate Polska. - Cały czas aktywnie poszukujemy nowych lokalizacji i staramy się sukcesywnie budować nasz bank ziemi.