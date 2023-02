Pasibus to kultowa sieć burgerowni. W 2023 r., powstała we Wrocławiu marka, planuje powrócić do korzeni i rozwinąć strefę rozrywkowo-gastronomiczną przy legendarnym Pasibusie Dziadzio.

Pasibus to kultowa sieć burgerowni, która prowadzi niemal 30 restauracji w 15 miastach w Polsce.

Jego pierwszy food trucku w stolicy Dolnego Śląska to legendarny Pasibus Dziadzio.

Sieć nie przedłużyła umowy najmu na lokal w Arkadach Wrocławskich. Smakosze burgerów w całej Polsce doceniają markę Pasibus m.in. za świeżość składników, autorskie receptury oraz pomysłowe połączenia smakowe. W 2022 r. sieć otworzyła 6 nowych restauracji – w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Jednocześnie w 25 lokalizacjach Pasibus wdrożył nowoczesne kioski sprzedażowe, ułatwiające gościom składanie zamówień. Zespół sieci nieustannie pracuje także nad udoskonalaniem oferty i wprowadza nowe pozycje do menu, takie jak popularne Włapy, nawiązujące połączeniami smakowymi do najpopularniejszych burgerów Pasibusa czy limitowane oferty, m.in. Mac & Cheese – zimowe kalorie. Dziadzio to foodtruck Pasibusa, od którego w 2013 r. rozpoczęła się działalność marki. To popularne miejsce z jedzeniem nadal pozostaje bezapelacyjnie najważniejszą i najbardziej klimatyczną lokalizacją Pasibusa na mapie rodzimego Wrocławia. - Pieszczotliwa nazwa Dziadzio idealnie oddaje nasze ciepłe uczucia względem tej miejscówki, która już na zawsze będzie symbolem początków naszej gastronomicznej przygody – mówi Piotr Staszczyński, współwłaściciel Pasibusa. – Jedzenie na dworze ma swój niepowtarzalny klimat, którym chcemy dzielić się z innymi, dlatego planujemy wzbogacić nasz legendarny punkt i zaprosić do niego zarówno wiernych Pasibrzuchów, jak i osoby, które dopiero będą miały okazję nas poznać – dodaje.



Pasibus Dziadzio znajduje się w centrum Wrocławia, przy ul. Powstańców Śląskich 5. Z uwagi na swoją specyfikę jest to lokalizacja, która działa w sezonie wiosenno-letnim. W 2023 r. Pasibus planuje ją rozwinąć. Powiększona zostanie znajdująca się przy foodtrucku strefa chilloutu, w której nie tylko będzie można oddać się burgerowej uczcie, ale także skorzystać z rozbudowanego miejskiego beach-baru stworzonego ww współpracy z kilkoma wrocławskimi konceptami. Street food to część miejskiej kultury, z której się wywodzimy. Od początku naszej działalności chcemy współtworzyć wrocławską ofertę kulturalną, od kilku lat robimy to m.in. organizując bezpłatny letni Festiwal Pasibrzucha. Jestem pewien, że Dziadzio w nowej odsłonie będzie jeszcze większą atrakcją na kulturalnej mapie Wrocławia – dodaje Piotr Staszczyński. Wraz z końcem stycznia br. działalność zakończy, znajdująca się w pobliżu legendarnego Dziadzia, restauracja Pasibus w galerii handlowej Arkady Wrocławskie, która funkcjonowała od 2016 r. Sieć nie zdecydowała się przedłużyć kończącej się umowy najmu tego lokalu. W bliskiej okolicy w dalszym ciągu działać będzie również restauracja marki w centrum handlowym Wroclavia. Ze wszystkich restauracji Pasibus w mieście można też zamówić jedzenie z dowozem poprzez stronę www.pasidostawa.pl oraz aplikacje i systemy zewnętrznych partnerów. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

