Po długim oczekiwaniu mieszkańcy Krakowa wreszcie mogą wybrać się na Pasi ucztę w swoim mieście. W piątek, 2 grudnia w krakowskim Bonarka City Center otwarty został najnowszy lokal sieci Pasibus.

To już 30. restauracja Pasibus w Polsce.

Z okazji otwarcia przez cały weekend w nowym lokalu dostępna będzie specjalna oferta,.

W ramach oferty do każdego burgera można dobrać frytki i napój za 2 zł.

Pasibus to kultowa sieć burgerowni, której znakiem rozpoznawczym są burgery o wyrazistym smaku, przyprawiane według autorskiej receptury oraz z odważnymi połączeniami dodatków. Twórcy marki rozpoczęli swoją gastronomiczną przygodę od foodtrucka we Wrocławiu, a teraz zapraszają do swojej 30. restauracji – pierwszej zlokalizowanej w Małopolsce.

Pasibus w Krakowie.

Pasibus w Krakowie to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez naszych sympatyków lokali. Ilekroć otwieraliśmy restaurację w innym mieście, fani dopytywali właśnie o Kraków. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że wreszcie możemy gościć krakowskich PasiBrzuchów – mówi Maciej Moc, szef marketingu marki Pasibus.

Mieszkańcy Krakowa mogą udać się na ucztę do Pasibrzucha.

Na gości odwiedzających nowy lokal marki w Krakowie będzie czekać klasyczne menu sieci, w tym mięsne klasyki: Bebek Junior czy Chorizard. Dla miłośników kuchni roślinnej oraz dla osób, które nie chcą na stałe rozstawać się z mięsem, ale mają ochotę czasami zjeść coś wegańskiego,przygotował m.in. burgera Standard Vegan z autorskim kotletem warzywnym z wegańskimi wersjami majonezu oraz sera cheddar. Dodatkowo, wwe wszystkich burgerach można bezpłatnie wymienić kotleta mięsnego na kotleta wege (całkowicie wegetariańskiego, smażonego osobno), smażony ser przygotowany według autorskiej receptury lub kurczaka. Klienci sieci mogą też wybrać rodzaj bułki – pszenną lub maślaną. W menu znajdują się również Włapy, czyli popularne wrapy w smakach nawiązujących do klasycznych burgerów Pasibusa, a także Pasi Frytki, Pasi Bataty, Pasi Lemoniada, kulki serowe oraz autorskie sosy.

Nowy lokal znajduje się na poziomie pierwszym galerii handlowej Bonarka City Center. Będzie czynny codziennie – od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 - 21:00. Oprócz tego od poniedziałku, 5 grudnia br. goście krakowskiego Pasibusa będą mogli zamawiać śniadania, a od środy, 7 grudnia br. z restauracji będzie można zamawiać jedzenie z dowozem poprzez serwis www.pasidostawa.pl, a także poprzez aplikacje i systemy zewnętrznych partnerów.

Pasibus przygotował promocje.

Z okazji otwarcia nowej restauracjiprzygotował dla gości odwiedzających lokal w Krakowie specjalną ofertę. Przez 3 dni – od 2 do 4 grudnia br. do każdego burgera ze standardowej oferty będzie można dobrać zestaw, czyli średnie frytki i napój jedynie za 2 zł. Dodatkowo, pierwszych 50 gości, którzy w tych dniach odwiedzą lokal po godz. 18:00, otrzyma wyjątkową kartę zniżkową Pasi Deals.

