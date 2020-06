Pasibus otwiera lokal w Gdyni

10 czerwca br. burgery Pasibusa dostępne będą w CH Riviera w Gdyni. To już druga lokalizacja sieci na mapie Trójmiasta, a także ósma restauracja stworzona we współpracy ze spółką Helios.

Pasibus to marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r. Pierwszy food truck Pasibusa stanął we Wrocławiu. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w 11 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. 25 lokali powstało w ramach współpracy sieci z Heliosem.

W związku z wyczekiwanym otwarciem gdyńskiego lokalu od 19 do 22 czerwca br. goście restauracji będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji – wszystkie burgery będą kosztować maksymalnie 19 zł. Lokal czynny będzie codziennie od godziny 10:00 do 21:00. To drugi lokal Pasibusa w Trójmieście - pierwszy znajduje się w centrum handlowym Forum Gdańsk.