Pasibus otwiera lokal w samym sercu Bydgoszczy

Od środy, 10 czerwca br. kultowe burgery Pasibusa dostępne będą na bydgoskim Starym Rynku. W lokalu znalazły się ponad setka miejsc siedzących i specjalny pokój zabaw dla najmłodszych pasibrzuszków. Bydgoska burgerownia to już 7. restauracja sieci stworzona we współpracy ze spółką Helios i zarazem 24. lokal marki w Polsce.

Pasibus to kultowa marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r. Pierwszy food truck Pasibusa stanął we Wrocławiu i szybko stał się kultowym miejscem na kulinarnej mapie miasta. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w 11 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu

Goście odwiedzający nowy lokal w Bydgoszczy mogą spróbować m.in. słynnych już burgerów takich, jak klasyczny Włoski Pastuch z dodatkiem rukoli, parmezanu i grillowanego boczku, Bebek Junior z autorskim sosem BBQ, ostry Gonzales z papryczką jalapeno i nachosami czy Awokadus z domowym guacamole i grillowanym boczkiem. Wyrazisty smak burgerów Pasibusa, który jest jednym ze znaków rozpoznawczych marki, to zasługa m.in. ręcznie mielonej wołowiny. W każdym połączeniu smakowym mięso można bezpłatnie wymienić na kotleta wege (całkowicie wegetariańskiego, smażonego osobno) lub smażony ser przygotowany według autorskiej receptury.

W związku z wyczekiwanym otwarciem bydgoskiego lokalu od 10 do 15 czerwca br. goście restauracji będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji – wszystkie burgery będą kosztować maksymalnie 19 zł. Lokal zlokalizowany jest na Starym Rynku 15 a czynny będzie codziennie od godziny 12:00 do 23:00.