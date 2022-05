Pasibus po raz pierwszy zawitał do Poznania

W najbliższy weekend, 7-8 maja br. mieszkańcy Poznania będą mogli po raz pierwszy spróbować burgerów Pasibusa w nowym lokalu przy ul. Święty Marcin w samym centrum miasta. To druga restauracja tej marki w Poznaniu, 26. lokal w Polsce i zarazem kolejny stworzony we współpracy ze spółką Helios.

Lokal przy ul. Święty Marcin 58/64 to druga restauracja Pasibusa w stolicy Wielkopolski, pierwsza znajduje się w strefie gastronomicznej centrum handlowego Posnania. Od niedzieli do czwartku nowa lokalizacja będzie czynna w godz. 10:00 – 23:00, natomiast w piątki oraz soboty lokal zaprosi gości dłużej – aż do godz. 1:00 w nocy.

Z okazji otwarcia restauracji Pasibus przygotował dla gości odwiedzających nowy lokal w Poznaniu specjalną ofertę. W weekend 7-8 maja br. burgery będą dostępne w promocyjnych cenach: te mniejsze będą kosztować maksymalnie 19,99 zł, a te większe 22,99 zł. Oprócz menu dostępnego na miejscu Pasibus oferuje także możliwość zamówienia jedzenia online z dowozem.

Pasibus to marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r. Pierwszy food truck Pasibusa stanął właśnie w stolicy Dolnego Śląska i szybko stał się wyjątkowym miejscem na kulinarnej mapie miasta. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w 13 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdyni, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu