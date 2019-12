Pasibus poszerza ofertę gastronomiczną Galerii Jurajskiej

Co znajdziemy w ofercie nowego lokalu? - Pasibus w Galerii Jurajskiej serwuje przede wszystkim burgery na bazie autorskich sosów i wołowiny najwyższej jakości, przygotowywanych na świeżo w lokalu. Receptury pozostają niezmienne od 2013 roku, kiedy to pierwszy foodtruck Pasibusa wyjechał na wrocławskie ulice - mówi Jakub Aleksandrowicz dyrektor marketingu Pasibus.

- W obecnym menu, poza burgerami, każdy Pasibrzuch znajdzie jeszcze nasze autorskie Kulki Serowe czy Pasi Lemoniadę. Za jakiś czas w lokalu w Częstochowie będzie można również popić burgera Pasi Piwem. Do wyboru będą: Jasne, Pszeniczne, Apa Miodowe, Gravity Free (Bezalkoholowe) - dodaje.

W Galerii Jurajskiej Pasibus wynajął 85 m kw. - Zgodnie z panującymi na rynku retail trendami, systematycznie zwiększamy w naszej ofercie udział lokali gastronomicznych. Sięgamy przy tym zarówno po doskonale znane polskie i zagraniczne sieci obecne na rynku od wielu, jak również po ciekawe, świeże koncepty gastronomiczne, które zaskakują pomysłowością formatu i swojego menu - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

- Tym samym urozmaicamy nasz kulinarny tenant-mix, odpowiadając na oczekiwania konsumentów i potrzeby zmieniającego się rynku. Pasibus idealnie wpasowuje się w naszą strategię rozwoju oferty kulinarnej, wprowadzając do niej wiele nowych smaków, ale także nową przestrzeń spotkań - dodaje.

Pasibus to restauracja wywodząca się ze street foodu, w której panuje luźny i niezobowiązujący klimat. To co ją charakteryzuje to niezwykle wysoka jakość składników m.in. mięsa, warzyw, świeżo wypieczonych bułek, przywiązanie do szczegółów oraz umiejętne sięganie w swoich przepisach po smaki kuchni świata.

- Street food, w nieco zmodyfikowanej formie, stopniowo wchodzi do centrów handlowych. Polacy lubią tego typu lokale, które mają swój rodowód np. w food truckach. Takie miejsca cenimy za swobodę, często społecznościowych charakter przestrzeni restauracyjnej oraz autorskie i bardzo pomysłowe menu. Pasibus to już kolejne miejsce na naszej kulinarnej mapie, które wprowadza ten gastronomiczny luz - mówi Borecka-Suda.