Pasibus wjeżdża do Kalisza

Kolejne miejsce kultowej sieci burgerowni na mapie Polski. Pasibus tym razem zaprasza do lokalu w Kaliszu.

Sieć burgerowni otwiera kolejny lokal, tym razem w Galerii Amber w Kaliszu. To już 27. lokal marki i 10. stworzony we współpracy ze spółką Helios. Z tej okazji Pasibus przygotował specjalną promocję dla kaliskich pasibrzuchów. Restauracja czynna będzie od 4 grudnia 2020 r.

- W końcu Pasibus zawita w Kaliszu - niezmiernie nas to cieszy. Po perturbacjach roku 2020 jesteśmy gotowi zaprosić Pasibrzuchów w nasze skromne progi. Na razie możemy się otworzyć tylko na odbiór zamówień na wynos, ale zrobimy wszystko by kaliskie Pasibrzuchy wyszły od nas uśmiechnięte - tłumaczy Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Pasibusa.

Pasibus, z okazji otwarcia, przygotował dla Kaliszan specjalną ofertę. Od 4 do 7 grudnia br. wszystkie burgery w wersji “L” będą kosztować maksymalnie 15 zł, a te w wersji “XL” maksymalnie 20 zł. Restauracja zlokalizowana jest w Galerii Amber i będzie otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-21:00, a w niedzielę od 12:00 do 20:00.

Ze względu na wprowadzone w Polsce restrykcje sanitarne, kaliski lokal Pasibusa będzie serwował burgery tylko w opcji na wynos - po zamówieniu na miejscu lub przez telefon. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie także opcja zamówień z dowozem realizowana z partnerami zewnętrznymi.

Obecnie działa 24 z 27 lokali marki, oferują one zarówno odbiór burgerów na miejscu, jak i z dowozem. Klienci mogą składać zamówienia, korzystając z aplikacji i systemów zewnętrznych partnerów oraz własnej usługi Pasibusa - Pasi Dostawy, która jest dostępna na stronie.