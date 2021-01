Patrizia Aryton powalczy o sklepy, ale nie za wszelką cenę

Dlaczego wasza firma, mimo że ma sklepy w galeriach handlowych, nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy z tarczy 6.0.?

Ryszard Cierocki, prezes Patrizia Aryton: Nasza firma w listopadzie odnotowała spadek obrotów o 43,5 proc. Nie jest to bardzo zły rezultat, biorąc pod uwagę, że sklepy stacjonarne były zamknięte przez trzy czwarte miesiąca. Dzięki sprzedaży internetowej udało się te straty zminimalizować. Jednak z tarczy 6.0 zostaliśmy wyeliminowani, ponieważ nie znaleźliśmy się w wykazie PKD. Aryton powstał 31 lat temu jako firma produkcyjna. Wtedy nie myśleliśmy o handlu. Z czasem nasza mała produkcyjna firemka przekształciła się w przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby zmieniać główny kod PKD 14.13 Z, bo przez te wszystkie lata nie było to do niczego potrzebne. Mamy dwa rodzaje działalności, czyli handel i produkcja. Tarcza 6.0. rodzi kuriozalne sytuacje, jeśli chodzi o sklepy w galeriach handlowych. Na przykład najemcy, którzy nie prowadzą własnej produkcji, dostaną dofinansowanie, a my nie.