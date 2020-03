Paul Kusmierz: Nie działamy pochopnie. Szukamy długofalowych rozwiązań

Jak epidemia zaburzyła wam pracę?

Paul Kusmierz, prezes Master Management Group: Oczywiście czekamy na rozwój sytuacji. Cały nasz zespół pracuje na pełnych obrotach. Dokładamy wszelkich starań, by postępować w naszych obiektach zgodnie z wszystkimi procedurami dotyczącymi czystości i bezpieczeństwa. Pilnujemy, aby w sklepach nie przebywało jednocześnie ponad 50 osób. Rozmawiamy z wszystkimi naszymi najemcami, zarówno z tymi, którzy mają otwarte lokale jak i z właścicielami zamkniętych. Szukamy rozwiązań. To jest bardzo trudny czas dla nas wszystkich.

Rząd przyznał, że nie przewiduje żadnych mechanizmów osłonowych dla właścicieli galerii handlowych. Jak pan to skomentuje?

Nie jest to całkiem w porządku. Rozumiem, że najemcy cierpią i potrzebują pomocy. Jednak nasza sytuacja, podobnie jak wszystkich innych właścicieli centrów handlowych, jest także trudna. Musimy utrzymywać cały obiekt w pełnej technicznej gotowości, nawet jeśli otwarty w nim jest jedynie supermarket. Ponosimy koszty stałe. Utrzymujemy ochronę, administrację i serwis sprzątający. Na chwilę obecną, w pakiecie osłonowym, nie ma wzmianki o ograniczeniu lub całkowitym zniesieniu podatku od nieruchomości, który stanowi lwią część miesięcznie ponoszonych przez właściciela kosztów. Jeśli najemcy nie mogą zapłacić czynszu, to tak naprawdę nie ma kto nam zapłacić. Jedyne, co możemy zrobić, to rozmawiać z bankami o tym, że nie mamy przychodów, więc nie zapłacimy rat kredytowych.

Czy będą chciały słuchać?

To nie jest łatwe. Negocjujemy z trzema bankami – dwa starają się znaleźć rozwiązanie, ale jeden nie chce słuchać i po prostu oczekuje regularnej spłaty. W naszej branży wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i od siebie zależymy. To jest błędne koło. Cały ciężar został przeniesiony na właścicieli galerii handlowych i jeśli ta trudna sytuacja potrwa miesiąc lub dwa, to może sobie poradzimy, ale gdy kryzys się przedłuży - skala niespłacanych kredytów niebezpiecznie urośnie. Problem wskoczy na kolejny poziom. Nikt nie chce oszczędzać kosztem zwolnień, i tu mam na myśli wszystkich graczy rynkowych – zarówno banki, jak i najemców, czy właścicieli nieruchomości. Niestety uważam, że rząd nie wziął pod uwagę wszystkich konsekwencji swojej decyzji.

