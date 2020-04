Paweł Kapłon, Tatuum: W sprawie czynszów państwo postawiło tylko kropkę nad "i"

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług wciąż modyfikuje postulat dotyczący czynszów w centrach handlowych. Ostatni ma zobowiązywać ich do uiszczania opłaty wynoszącej 8 proc. od obrotu aż do momentu osiągnięcia 90 proc. przychodów z 2019 r. Z kolei Grupa 305, skupiająca właścicieli galerii, uważa, że czynszu nie może regulować ustawa i że ingerencja państwa zburzyła dotychczasowy układ najemca - wynajmujący. - Mamy kompletnie inną perspektywę, nie widzę tu żadnego zaburzenia – mówi w ramach cyklu PropetyNews Stream Paweł Kapłon, przewodniczący rady nadzorczej Tatuum.

W opinii Pawła Kapłona prawo mówi wprost, że w obecnej sytuacji żadne opłaty z tytułu najmu nie należą się. - To, co zrobiło państwo to tylko kropka nad "i", żeby uniknąć wątpliwości – mówi przewodniczący rady nadzorczej Tatuum.

Paweł Kapłon podkreśla, że ZPPHiU cały czas szuka rozwiązania typu "win-win" dla całego ekosystemu - zarówno najemców, wynajmujących, jak i instytucji finansowych. Dodaje, że najemcy chcą płacić. - Słuchamy i słyszymy, ale chcemy, żeby druga strona też słuchała i zrozumiała naszą pozycję, zobaczyła, jak dramatyczną sytuację mają poszczególni najemcy, z jakimi problemami teraz się zmagamy. Utrzymujemy setki tysięcy pracowników - przekonuje.