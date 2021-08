Paweł Kurcz, Metro Properties: Oferujemy rynkowi nasz potencjał

Paweł Kurcz, Head of Property METRO PROPERTIES, o zmianach, które pandemia wprowadziła na rynku centrów handlowych.

Pandemia to bezprecedensowy i bardzo trudny okres w obiektach handlowych – zarówno dla najemców jak i właścicieli. Jak wyglądały Państwa relacje z najemcami w ostatnich kilkunastu miesiącach?

To był generalnie trudny czas nie tylko dla branży centrów handlowych - właścicieli, zarządców czy najemców. Ucierpieli niemal wszyscy. Stanęliśmy przed bardzo trudnym wyborem, jak ma wyglądać handel w przyszłości. Już na początku kwietnia otrzymaliśmy blisko 600 różnych dokumentów od najemców, dotyczących przedłużenia umów, redukcji czynszów, czy rozwiązania umowy. W ślad za tym, koniec końców podpisaliśmy blisko 600 różnego rodzaju porozumień z najemcami, część w ramach artykułu 15 ze, a inne dzięki indywidualnym negocjacjom. Najemcy zostali z niesprzedanymi stockami wiosennymi i koniecznością inwestowania w kolejne sezony. Do tego doszły kłopoty z utrzymaniem odpowiedniej marży, nawet po okresie lockdownów. Właściciele obiektów z kolei odnotowywali dramatycznie zmniejszone przychody, a banki kredytujące inwestycje nie wiedziały, jak rozwiązać ten temat. Spotykaliśmy się, negocjowaliśmy i dyskutowaliśmy nawet w późnych godzinach nocnych. Wprowadzane ad hoc ustawy bardzo nam te prace utrudniały. Żadna ze stron w pewnym momencie nie wiedziała, jakie będą wykładnie nowych przepisów i w związku z tym, w którym kierunku pójść. Pomogło nam 20-letnie doświadczenie na rynku, rzetelne i otwarte rozliczanie się z najemcami i zaufanie ze strony naszych partnerów biznesowych. Jesteśmy i chcemy być postrzegani jako firma, która nie zawodzi. Mimo stresu, atmosfera naszych rozmów była dobra. Wypracowaliśmy szereg nieszablonowych rozwiązań. Nasze ustalenia najpierw dopinaliśmy ustnie, a w kolejnym kroku przetwarzaliśmy je w formę umów. To było możliwe, dzięki partnerskim relacjom. Po każdym z lockdownów, 100 procent naszych najemców, którzy mogli się otworzyć, normalnie funkcjonowało. W naszych centrach przetrwały wszystkie punkty gastronomiczne, a ten segment rynku był przecież w najtrudniejszej sytuacji.

Z perspektywy Państwa działalności był to czas ograniczania kosztów, czy może jednak udało się też realizować zadania inwestycyjne?