Sieć sklepów odzieżowych Peek & Cloppenburg odświeżyła swój polski sklep internetowy. Nowa platforma sklepu online jest kontynuacją strategii omnichannelowej oraz dalszego inwestowania w polski rynek.

Peek & Cloppenburg ponownie uruchamia sklep internetowy w Polsce.

Peek & Cloppenburg posiada aktualnie dziesięć salonów sprzedaży w Polsce.

W marcu tego roku portfolio P&C powiększyło się o sklep w warszawskiej Promenadzie.

Peek & Cloppenburg dostępny jest online dla polskich klientów od 2018 roku. Teraz polski sklep internetowy marki świętuje ulepszenie strony. Użytkownicy polskiej platformy e-commerce korzystać mogą z odświeżonego, nowoczesnego layoutu, a także z bardziej intuicyjnej orientacji na stronie. Wznowienie sklepu jest kontynuacją strategii omnichannel firmy.

Kierunek rozwoju w branży odzieżowej wyraźnie wskazuje, że klienci coraz częściej poruszają się i dokonują transakcji pomiędzy różnymi kanałami. Na przykład szukają inspiracji online, a następnie dokonują zakupów w sklepie stacjonarnym lub odwrotnie.

Aby móc szybciej i bardziej skutecznie odpowiadać na te zmieniające się potrzeby klientów, Peek & Cloppenburg zmodernizował swój sklep internetowy do nowo opracowanej platformy. Tworzy to techniczną podstawę do łatwiejszego, konsekwentnego łączenia świata online i offline w przyszłości.

Celem marki jest oferowanie klientom spójnych usług i komunikacji we wszystkich punktach styku z klientem. Dotyczy to również popularnego programu lojalnościowego INSIDER, który pozwala na zbieranie punktów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online oraz powiązany jest z innymi specjalnymi usługami i promocjami.

Polska jest dla nas jednym z najważniejszych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego konsekwentnie realizujemy naszą strategię inwestowania w tym kraju. Zmiana platformy naszego polskiego sklepu internetowego świadczy o tym, że wciąż koncentrujemy się na wielokanałowości sprzedaży, aby zapewnić naszym klientom łatwe i bezpieczne doświadczenie zakupowe, jakiego sobie życzą - mówi Dorota Pomacho-Pątkiewicz, Director Omnichannel Austria and Eastern Europe w Peek & Cloppenburg Group.

Vouchery Omnichannel

Wraz z uruchomieniem nowego sklepu internetowego marka udostępni swoim klientom karty podarunkowe. Vouchery można będzie kupić i wykorzystać zarówno w sklepie online, jak i w salonach stacjonarnych. Z czasem polscy klienci będą mogli korzystać z jeszcze większej ilości udogodnień, związanych ze strategią sprzedaży wielokanałowej Peek & Cloppenburg.

