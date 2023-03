W tym roku Peek & Cloppenburg chce otworzyć łącznie dziewięć salonów stacjonarnych - mówi Mario Feist, country manager Peek & Cloppenburg. Co jeszcze planuje sieć modowa?

Salony stacjonarne Peek & Cloppenburg działają aktualnie w 16 krajach w Europie, sklep online jest natomiast dostępny w czterech – Niemczech, Polsce, Austrii i Holandii.

Na początku marca br. sieć odzieżowa Peek & Cloppenburg złożyła w Düsseldorfie wniosek o odroczenie płatności. Kiepska sytuacja finansowa odzieżowej spółki za zachodnią granicą nie przełoży się na działalność sklepów w Polsce.

Już wkrótce ruszy nowa odsłona polskiego sklepu internetowego Peek & Cloppenburg.

W Polsce pod marką Peek & Cloppenburg działa obecnie dziewięć salonów, a jeszcze w tym miesiącu – 30 marca – do mapy sieci dołączy kolejna lokalizacja, tzn. sklep w warszawskim centrum handlowym Atrium Promenada. Planujecie już kolejne sklepy?

Mario Feist: W ciągu najbliższych dwóch lat chcemy mocniej zaznaczyć naszą obecność w Warszawie, gdzie aktualnie działają dwa, a już wkrótce będą działać trzy sklepy. Zamierzamy również rozszerzyć zasięg na kolejne miasta w Polsce. Jeszcze w tym roku lub wiosną 2024 dołączymy kolejne salony – również w regionach i mniej oczywistych lokalizacjach. Plan zakłada również wejście na nowe rynki zagraniczne.

Mario Feist, Country Manager Peek & Cloppenburg / mat. pras.

Łącznie zakładamy w tym roku otwarcie dziewięciu salonów: w Polsce i innych krajach europejskich - mówi Mario Feist, country manager Peek & Cloppenburg.

Gdzie konkretnie?

Za wcześnie na konkretną odpowiedź, ponieważ cały czas analizujemy potencjał wybranych miast i centrów handlowych. Na pewno nie zabraknie rynkowych debiutów.

Mniejsze miasta w Polsce wchodzą w grę?

Jak najbardziej, biorąc pod uwagę, że handel jest coraz bardziej lokalny i nikt już nie chce jeździć 50-100 km do najbliższego salonu swojej ulubionej marki.

Nowy koncept to kolejny kierunek, w którym podąża Peek & Cloppenburg. Wprowadzany sukcesywnie, bez konieczności zamykania salonu podczas remontu. To odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów?

Nowy koncept ma umożliwić kupującym przegląd całej oferty w jednym miejscu; zakłada, m.in. podział powierzchni sprzedaży na strefę damską i męską.

Reopening P&C w Westfield Arkadia, fot. Kristof Puller

Nowa aranżacja sprawia, że salony są bardziej przestrzenne i zapewniają klientom dużo większy komfort zakupów. Zatem, tak - chcemy sprzedawać na miarę czasów i zwiększać komfort zakupów.

Wszystkie z dotychczas działających salonów przejdą gruntowny lifting? Niedawno nową odsłonę zyskał sklepy w krakowskiej Bonarce oraz gdańskiej Galerii Bałtyckiej, teraz w Westfield Arkadia. Następne w planach?

Nie tylko w planach, ale i w realizacji - tak jak to ma miejsce w przypadku salonu w Łodzi, który w kwietniu przejdzie remodelling. Do każdej powierzchni podchodzimy bardzo indywidualnie. Proszę pamiętać, że gruntowny remont trwa około 7 miesięcy, a nie we wszystkich sklepach konieczne są radykalne zmiany. Przykładowo, w Galerii Mokotów wystarczy rearanżacja sali sprzedaży, by z powodzeniem wprowadzić założenia nowego konceptu.

Reopening P&C w Westfield Arkadia, fot. Kristof Puller

Salony stacjonarne to priorytet dla Peek & Cloppenburg?

Absolutnie nie! Priorytetem jest zrównoważony rozwój we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym w e-commerce. Mamy polski sklep online, a w sklepach stacjonarnych wprowadziliśmy usługę click & collect i możliwość zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym.

Nasz model biznesowy jest zdecydowanie oparty na omnichannelu - mówi Mario Feist.

Jak wygląda udział e-commerce w ogólnej sprzedaży Peek & Cloppenburg?

Cały czas rośnie, dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie nowej odsłony sklepu internetowego, gdzie pokażemy całe nasze portfolio: od bardzo popularnych marek własnych takich jak Christian Berg czy Jakes, po marki premium, m.in. Boss, Tommy Hilfiger, JOOP i Guess.

