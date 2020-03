Peek & Cloppenburg większy w Bonarka City Center

- Niedawno minęło 10 lat, odkąd się w Bonarka City Center otworzył salon Peek & Cloppenburg. Nową dekadę obecności w Małopolsce i w tym centrum handlowym rozpoczynamy otwarciem powiększonego salonu i zakupami pełnymi atrakcji - mówi Paul Pörtner, dyrektor zarządzania sprzedażą detaliczną Peek & Cloppenburg. - Mamy nadzieję, że klientom spodobają się stylowy wystrój, nowe działy, jak również wydzielone firmowe butiki - idealnie odwzorowujące sklepy takich marek premium jak m.in. HUGO czy JOOP!, które jeszcze bardziej wzbogacą ofertę Peek & Cloppenburg, w Krakowie - dodaje.

Z okazji otwarcia, od czwartku do soboty klientom w zakupach pomogą stylistki, które doradzą najlepsze do figury czy karnacji fasony. Pomocna będzie też usługa analizy kolorystycznej – konsultacja, która nauczy dobierać kolory ubrań i dodatków tak, by najlepiej podkreślić naszą urodę.

Kropkę nad i wiosennej metamorfozy postawi modny makijaż: na specjalnych stoiskach eksperci marek kosmetycznych zapoznają klientki z najnowszymi trendami, pomogą doszlifować umiejętności wizażu i podzielą się tajnikami pielęgnacji cery

Powiększony salon Peek & Cloppenburg znajduje się na parterze i 1. piętrze Bonarka City Center przy ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie. Otwarty będzie codziennie od godz. 10:00 do 21:00, a w piątki i soboty – do 22:00.