Zamojska Galeria Twierdza wzmacnia współpracę z Grupą LPP. W centrum handlowym zarządzanym przez EPP dostępne są wszystkie marki należące do Grupy.

W ostatnim czasie salony Cropp i House, znajdujące się w Galerii Twierdza, zostały na nowo otwarte po przebudowie, prezentując klientom swoje wnętrza w odświeżonym, nowoczesnym wydaniu.

Sklep MOHITO zajął nową, większą przestrzeń, a wieloletni najemca centrum, marka Reserved, przedłużyła umowę najmu na kolejne 5 lat.

Łączna przestrzeń wynajęta Grupie LPP w obiekcie wynosi 4000 mkw.

– Jako wiodąca destynacja handlowa w regionie, Galeria Twierdza stale rozszerza i umacnia współpracę z najemcami. Dogodna lokalizacja obiektu oraz wzbogacenie rok temu o park handlowy wpływają na rosnące zainteresowanie klientów szeroką ofertą centrum, co jednocześnie pozwala najemcom rozwijać się. Doskonałym przykładem jest Grupa LPP, której wszystkie marki są już dostępne w naszej zamojskiej Galerii Twierdza – komentuje Joanna Dudzic, Asset Manager w EPP.

House w Galerii Twierdza. Fot. Mat. pras.

Grupa LPP to polska firma, zarządzająca pięcioma sieciami odzieżowymi, które cieszą się popularnością w Polsce i Europie. Każdą z nich cechuje indywidualny charakter – Reserved, flagowy brand grupy, kieruje swoją ofertę do fanów wielkomiejskiego stylu, z kolei MOHITO prezentuje ponadczasowe i stylowe kolekcje dla kobiet. Oferta Cropp zainteresuje klientów poszukujących nowoczesnych inspiracji i trendów, a House łączy w swoich kolekcjach modę uliczną z casualowym stylem. Natomiast Sinsay znany jest z nieobowiązującego miejskiego stylu w atrakcyjnych cenach. Marki oferują kompleksowy wybór odzieży, jak również akcesoriów, obuwia i dodatków do wyposażenia wnętrz.

Zamojska Galeria Twierdza to dominująca destynacja zakupowa na handlowej mapie Zamościa i regionu z blisko 28 tys. mkw. powierzchni najmu. W centrum z komponentem rozrywkowym znajduje się ponad 90 sklepów popularnych marek w tym H&M, Reserved, Deichmann, CCC, Action, Douglas, Smyk, Empik, Sizeer, Martes Sport, Rossmann, home&you, i wiele innych. Ulokowano w nim również największy w regionie sklep z elektroniką MediaMarkt. Klienci mogą też robić zakupy w markecie spożywczym Intermarché.

Reserved w Galerii Twierdza. Fot. Mat. pras.

W listopadzie 2022 roku oferta Galerii Twierdza została rozbudowana o park handlowy. W sąsiadującym z centrum handlowym obiekcie klienci znajdą sklepy Action, KiK, JYSK i Sinsay.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl