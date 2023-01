W I kwartale we wszystkich markach Grupy Pepco odnotowano rekordowe dzienne wyniki sprzedaży, przewyższające wynikami średnią dla rynku. Dyskontowa sieć nie zwalnia i zapowiada nowe - nie tylko otwarciowe - inwestycje.

Pepco Group to paneuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, właściciel marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii.

Grupa publikuje wybrane wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2023, zakończony 31 grudnia 2022 r.

Przychody Grupy za I kwartał wyniosły 1 654 mln euro, co oznacza wzrost przychodów rok do roku o 27 proc. przy stałym kursie walutowym i o 24 proc. przy uwzględnieniu kursów rzeczywistych.

Wzrost w I kwartale wg porównywalnej bazy „like-for-like” (LFL) wyniósł 13 proc. rok do roku, przy uwzględnieniu stałych kursów walut.

Kontynuowano otwarcia nowych sklepów wszystkich marek Grupy – w tym roku obrotowym przybyło już 105 nowych sklepów netto.

W I kwartale Pepco Group kontynuowała realizację programu przyspieszonej ekspansji sklepów. Firma planuje przyspieszyć liczbę otwarć w ciągu roku i pozostajemy na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest uruchomienie 550 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2023.

Mieliśmy bardzo udany świąteczny okres z rekordowymi dziennymi wynikami sprzedaży, w każdej z naszych marek. Nadal osiągaliśmy lepsze wyniki niż szeroki rynek w całej Europie. Skorzystaliśmy z odpowiedniego, odbudowanego poziomu zapasów, co pozwoliło nam zaspokoić silny popyt - mówi Trevor Masters, prezes Pepco Group.

- Odnotowaliśmy dobre wyniki w Europie Zachodniej, szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii. W tym kwartale dokonaliśmy też mocnego otwarcia w Grecji. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie działalności w Portugalii wiosną 2023 roku. Z ekscytacją przyglądamy się perspektywom dla Dealz w Polsce, gdzie kontynuujemy szybką ekspansję i gdzie w pierwszym kwartale uruchomiliśmy 16 nowych sklepów - dodaje.

Gdzie pojawią się nowe sklepy?

Grupa Pepco zakłada otwarcie 105 nowych sklepów netto w pierwszym kwartale, w tym na nowym rynku, w Grecji, gdzie w październiku 2022 roku uruchomiono placówki Pepco i obecnie działa 8 sklepów, które osiągają dobre wyniki.

W ramach Pepco planowane jest 100 nowych otwarć sklepów w I kwartale, w tym 15 w Hiszpanii, które zostały przekształcone ze sklepów Dealz w placówki Pepco.

Grupa Poundland celuje w łączny wzrost liczby sklepów o 5, przy czym otwarto 25 nowych sklepów, z czego większość to sklepy Dealz w Polsce; natomiast 20 sklepów Dealz w Hiszpanii zostało zamkniętych i przekształconych w placówki Pepco (z czego 5 nie zostało jeszcze uruchomionych na koniec kwartału).

Nie tylko nowe otwarcia

Oprócz programu otwarć, w I kwartale odnowiono 37 sklepów Poundland. To kontynuacja programu „Diamond” polegającego na modyfikacji sklepów oraz uzupełnieniu ich asortymentu o produkty chłodzone i mrożone.

Szeroko zakrojona modernizacja około 2 500 sklepów Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej pod hasłem "New Look", dotychczas testowana we Wrocławiu i Warszawie, ruszy w pełni w styczniu 2023 roku.

W Hiszpanii odnotowano dobre wyniki nowego formatu sklepów Pepco Plus. Oferują one pełną gamę odzieży Pepco i produktów ogólnego przeznaczenia oraz dodatkowo produkty FMCG, dostępne dotychczas w sklepach Grupy Poundland. Do końca bieżącego roku obrotowego uruchomionych ma zostać do 80 kolejnych sklepów Pepco Plus. Po udanej próbie konwersji sklepów z Dealz na Pepco w Hiszpanii obecnie firma testuje niewielką liczbę sklepów pod marką Pepco w Republice Irlandii. Przekształcono tam 5 istniejących sklepów Dealz na sklepy marki Pepco, zaś w drugim kwartale roku obrotowego, grupa planuje przekształcić kolejny. Wstępne opinie klientów po tej zmianie są pozytywne.

Kontynuacja dobrych wyników sprzedaży

W I kwartale roku sprzedaż w ramach całej Grupy nadal była wysoka, z głównym udziałem Pepco, wspierana przez dobre wyniki Poundland i Dealz Polska. Wynik LFL jest częściowo efektem porównania do I kwartału roku obrotowego 2022, gdy wciąż widoczny był wpływ pandemii COVID-19, a handel w wielu sklepach funkcjonował w ramach ograniczeń rządowych. W I kwartale tego roku odnotowano rekordowe dzienne wyniki sprzedaży we wszystkich markach. W szczególności widoczne było to w sklepach Pepco w okresie świątecznym, gdzie wykorzystano zapasy zgromadzone w IV kwartale roku obrotowego 2022.

Nasza strategia wiodącej oferty cenowej, skoncentrowana równocześnie na dostarczaniu klientom najlepszej wartości, nieustannie sprawdza się w obecnych warunkach. Mamy mocną pozycję, aby nadal osiągać wyniki lepsze niż cały rynek w kategorii odzieży, towarów ogólnego przeznaczenia i FMCG. Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie na wszystkich naszych rynkach, choć w przypadku odzieży i obuwia jest ona wyraźnie niższa od głównego wskaźnika wzrostu cen - podaje Pepco.

Perspektywy na przyszłość

Mimo, że warunki dla handlu nadal pozostają wymagające, Pepco Group jest przekonana o strukturalnej przewadze oferty dyskontowej oraz stale realizowanych strategicznych postępach.

Coraz bardziej skupiamy się na wykorzystaniu efektu skali i różnorodności biznesu, który stworzyliśmy. Chcemy uwolnić potencjał Grupy jako całości, łącząc imponujące przewagi i możliwości każdej z naszych marek. Podczas gdy otoczenie rynkowe wciąż może być wyzwaniem, mamy przekonanie co do siły naszej oferty skierowanej do klientów i naszej pozycji cenowego lidera. Jesteśmy też pewni naszej zdolności do realizacji strategicznych priorytetów dotyczących dalszego wzrostu - mówi Trevor Masters.

- Zakładając, że otoczenie makroekonomiczne będzie funkcjonować zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jesteśmy na dobrej drodze by w kolejnym roku osiągnąć rezultaty spójne z dotychczasowymi, z wyższym celem otwarć nowych sklepów i solidną bazą dla wyników LFL dla Pepco, Poundland i Dealz Polska. Sądzimy, że wzrost wyniku EBITDA (według MSSF16) w roku obrotowym 2023, przy założeniu stałych kursów walutowych, będzie kilkunastoprocentowy. Byłoby to zgodne z efektami osiągniętymi w I kwartale - dodaje Pepco Group.

