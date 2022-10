Pepco kończy swoją przygodę ze sprzedażą w internecie. Testowo została ona uruchomiona rok temu na ośmiu platformach marketplace: Allegro, Ceneo, Empik.com, Morele, erli.pl, Mall.pl, arena.pl i shumee.pl.

Zgromadziliśmy dzięki temu wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju naszej strategii digitalowej. Nie zmieni to jednak faktu, że klienci Pepco cenią możliwość odwiedzenia sklepu, obejrzenia produktu, osobistego kontaktu z obsługą i przywiązują dużą wagę do niskich cen oferowanej w naszych sklepach fizycznych – informuje spółka Pepco.