Pepco nowym najemcą w NovaPark w Gorzowie

W czwartek 24 września do grona najemców NoVa Park dołączyła marka Pepco. To 1000-czny sklep marki w Polsce i zarazem największy salon Pepco w Gorzowie Wielkopolskim.

Pepco to europejska sieć dyskontów, oferująca odzież dla całej rodziny i produkty dla domu w najniższych cenach. W ofercie Pepco klienci NoVa Park znajdą m.in. odzież dla dzieci i dorosłych, akcesoria i dodatki, kosmetyki, zabawki, przybory szkolne i szeroki wybór artykułów do domu. W sprzedaży dostępne są także produkty licencjonowane oraz sezonowe, związane np. ze świętami, wakacjami czy nowym rokiem szkolnym.



- Rozbudowujemy portfolio najemców o znaną i lubianą przez mieszkańców Gorzowa markę Pepco. Cieszymy się, że popularna sieć dyskontów zdecydowała się otworzyć swój największy w Gorzowie sklep właśnie w NoVa Park. Potwierdza to wielki potencjał naszego centrum handlowego, które jest odpowiednim miejscem do prowadzenia i rozwijania swojego biznesu – mówi Anna Krajczyńska, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.



Salon Pepco o powierzchni 578 mkw. jest zlokalizowany na poziomie 0.