Pepco podbija nowy rynek

Centrum handlowe Grand Via w Alicante - to adres pierwszego sklepu marki Pepco w Hiszpanii. Otwarcie 29 kwietnia br. będzie jednocześnie datą debiutu grupy na nowym rynku.

Po ogłoszeniu w lutym planowanego wejścia PEPCO na rynek hiszpański rozpoczęły się intensywne przygotowania do otwarcia pierwszego i kolejnych sklepów.

Po wejściu na rynek hiszpański PEPCO liczy już 2200 sklepów w 14 krajach.

Wraz z markami Poundland i Dealz działającymi w 16 krajach w całej Europie daje w sumie ponad 3200 sklepów.

Do września 2021 ruszy kolejne 10 sklepów, w których pracę znajdzie ponad 100 osób, między innymi w miejscowościach Castellon de la Plana, Elche, Lorca i Xativa.

Wejście na rynek hiszpański poprzedzone było udanym debiutem we Włoszech, gdzie od września 2020 roku działa pięć sklepów PEPCO. W ramach ekspansji Grupy w Europie marka PEPCO rozpoczęła również przygotowania do otwarcia sklepów w Austrii.

- Otwarcie pierwszych sklepów PEPCO w Hiszpanii to kolejne – po udanym wejściu PEPCO do Włoch – potwierdzenie naszej przewagi konkurencyjnej, jaką marka PEPCO dostarcza klientom w całej Europie. Wiemy, że połączenie zachodnioeuropejskich formatów sklepowych i jakości produktów przy wiodących na rynku niskich cenach okaże się bardzo atrakcyjne dla naszych nowych klientów w całej Hiszpanii. Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania rynku hiszpańskiego, który był nam już wcześniej dobrze znany od czasu uruchomienia tam marki Dealz, i widzimy, że stanowi on kluczowy element naszego ambitnego planu stania się wiodącą siecią dyskontową w Europie - komentuje Andy Bond, prezes Pepco Group.