Pepco podkręca tempo. Nowe sklepy i dwucyfrowe wzrosty

Pepco Group, właściciel marek PEPCO i Dealz oraz Poundland, publikuje wybrane wyniki za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.

Przychody Grupy za cały rok wyniosły 4 122 mln EUR, +19,4 proc. rok do roku („r/r”), najmocniej wsparte przez PEPCO, które odnotowało wzrost o 29,2 proc.

Dynamiczny wzrost sprzedaży ogółem w warunkach porównywalnych o 6,5 proc.

PEPCO: wzrost o 10,2 proc. LFL w IV kwartale i o 9,8 proc. LFL w całym roku.

Poundland / Dealz: wzrost o 1,0 proc. LFL w IV kwartale i +3,1 proc. LFL w całym roku.

Zadłużenie netto na koniec okresu1,5 na poziomie 102 mln EUR (226 mln EUR mniej r/r), co jest wynikiem działań Zarządu zmierzających do redukcji zapasów i optymalizacji kapitału obrotowego w ciągu roku.

W ujęciu MSSF16 zadłużenie netto wyniosło 1 200 mln EUR (w ub. roku 1 239 mln EUR). Przewiduje się, że EBITDA za cały rok będzie kształtować się w przedziale od 640 mln EUR do 655 mln EUR. Przedział ten znajduje się w górnym zakresie oczekiwań analityków i oznacza wzrost o ok. 45% (licząc środek przedziału) wobec ubiegłego roku do dotkniętego przez pandemię COVID.

Kontynuowana jest ekspansja nowych sklepów wszystkich marek Grupy Pepco. Liczba nowych sklepów jest zgodna z założeniami – w ciągu roku otwarto 424 nowe sklepy netto (483 z uwzględnieniem sklepów Fultons nabytych na koniec roku).

W sieci Pepco uruchomiono 364 nowe sklepy, czyli wzrost o 17,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, w tym 33 sklepy na rynkach Europy Zachodniej we Włoszech i Hiszpanii oraz otwarcie pierwszych trzech sklepów w Austrii. W przypadku sieci Poundland / Dealz, zanotowano otwarcie 60 nowych sklepów netto (119 z uwzględnieniem Fultons), co stanowi wzrost o 6,5% r./r. (12,9% z uwzględnieniem Fultons).

Przeprowadzono modernizacje 954 placówek (827 PEPCO, 127 Poundland), dzięki którym sklepy zyskały nowoczesny rozkład i wystrój, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży LFL i poprawy postrzegania sklepów przez klientów.