Smart Park stanie na działce przy ul. Księdza Jana Kozaka, w sąsiedztwie funkcjonujących sklepów Lidl i Aldi oraz największego skupiska osiedli mieszkaniowych w mieście. Park handlowy oferować będzie szeroki wybór sklepów i usług skierowanych do mieszkańców Zgorzelca, Görlitz i okolicznych miejscowości. Stopień komercjalizacji inwestycji przekroczył poziom 80 proc.

Wśród najemców znajdą się m.in. sklepy Pepco, Rossmann, Dealz, Kakadu Zoo, Tedi, Sinsay oraz salon Orange.

Wspólna inwestycja Smart Park i Budrem to ważny impuls dla rozwoju gospodarczego regionu oraz poprawy jakości życia okolicznych mieszkańców. Obiekt nie tylko zapewni dostęp do bogatej oferty handlowej oraz usługowej, ale również wygeneruje nowe miejsca pracy oraz przyczyni się do wzrostu dochodów miasta - mówi Paweł Żerański, twórca sieci Smart Park.