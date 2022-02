Pepco urośnie w Galerii Jurajskiej. Wkrótce przebudowa

Pepco to bardzo chętnie odwiedzany sklep w Galerii Jurajskiej.

Plany związane ze sklepem w największym centrum handlowym w Częstochowie są ambitne.

Marka podpisała właśnie umowę z galerią, dzięki której sklep zyska dodatkowe metry.

– Sklepy segmentu „value retailers”, do którego należy także Pepco, dynamicznie rozwijają się na polskim rynku handlowym. Polacy doceniają w nich zawsze niskie ceny, ale także szeroki asortyment obejmujący m.in. ubrania, zabawki i dodatki do domu – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej. – Jednocześnie też marki te ewoluują, podążają za konsumentem i jego potrzebami, a także za rynkowymi trendami, co jest ich ogromną wartością. Tak jest w przypadku Pepco. Zmiany, jakie w najbliższym czasie czekają lokal w Galerii Jurajskiej wynikają wprost z rozwoju brandu w Polsce – mówi.



Co to oznacza w praktyce? – Sklep o powierzchni 488 mkw. zostanie powiększony o 164 mkw., co przełoży się na wzbogacenie asortymentu oraz podniesienie komfortu dokonywania zakupów – zapowiada Katarzyna Wilczewska, Corporate communication manager w Pepco. – W ramach przebudowy, oprócz powiększenia i odświeżenia wnętrza oraz dodania kolejnej kasy, przeprowadzony zostanie również rebranding – klienci będą mogli poznać nowe logo i kolorystykę sieci, która prezentowana jest już w nowo otwieranych sklepach – dodaje.

Efekty przebudowy będzie można zobaczyć od kwietnia. – Klienci Galerii Jurajskiej znajdą u nas nie tylko większy i odświeżony sklepy Pepco, ale także jeszcze szerszą propozycję marki. Tym samym nasze centrum handlowe po raz kolejny umocni swoją ofertę zarówno w segmencie „value retailers”, jak i w segmentach m.in. modowym, dla dzieci i „home” – dodaje Anna Borecka-Suda.



Sklepów oferujących codziennie niskie ceny w Galerii Jurajskiej można znaleźć dziś kilka. W obiekcie od lat działa Biedronka, a także dwie topowe marki kategorii off-price – TK Maxx i HalfPrice. Ta ostatnia zadebiutowała w centrum handlowym pod koniec ubiegłego roku.