Niebawem do grona najemców Placu Unii dołączy popularna i lubiana sieć Pepco. W sklepie mierzącym 430 mkw. klienci znajdą m.in. szeroki wybór artykułów wyposażenia wnętrz, odzież dla dorosłych i dzieci, akcesoria sezonowe czy zabawki.

Pepco po wakacjach otwiera nowy sklep w Warszawie.

W połowie września br. sklep sieci Pepco zostanie otwarty w kompleksie Plac Unii.

Nowy sklep sieci Pepco będzie urządzony zgodnie z nowym konceptem marki.

W salonie urządzonym według najnowszego konceptu będzie można zakupić akcesoria i dekoracje do domu, artykuły gospodarstwa domowego, upominki czy odzież i bieliznę dla całej rodziny.

Otwarcie sklepu Pepco jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, którzy poszukują ciekawych elementów wyposażenia swoich wnętrz zawsze w atrakcyjnej cenie. Ponadto nowy najemca naszego pasażu to także kolejny krok w konsekwentnej realizacji przyjętej strategii komercjalizacji Placu Unii. Jesteśmy pewni, że salon Pepco spotka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców Mokotowa, którzy na co dzień robią zakupy w Placu Unii – mówi Patryk Czesak, Senior Associate Investment Management Invesco Real Estate w Polsce.

– Warszawiacy pokochali Pepco, a w stolicy działa już ponad 50 naszych sklepów. Nowa lokalizacja w Placu Unii, to znakomite miejsce, w sercu komunikacyjnym stolicy, na osi łączącej Śródmieście z Mokotowem. Placówka będzie miała ponad 400 mkw. i zostanie otwarta zgodnie z nowym konceptem wizualnym Pepco, co oznacza większą przestrzeń sprzedażową, nowy branding oraz nawigację pozwalającą na bardziej intuicyjne zakupy. Chcemy, by każdy mógł mieć dostęp do naszej oferty „na wyciągnięcie ręki” - blisko domu, pracy czy biura. Jesteśmy w pełni przekonani, że nasza bogata oferta produktów, w niesamowicie niskich cenach i dobrej jakości, będzie nadal cieszyć się dużym zainteresowaniem warszawiaków – dodaje Katarzyna Wilczewska, Head of Corporate Communication Pepco.

Transakcję przeprowadziła firma Colliers odpowiedzialna za komercjalizację powierzchni handlowej Placu Unii.

