Pepco, jedna z największych i najszybciej rozwijających się sieci sklepów typu value retailer w Europie rozpoczyna swoją działalność w Portugalii.

18 maja marka oficjalnie otworzy swój pierwszy sklep w Coimbrze.

W ciągu pierwszego roku obecności na portugalskim rynku, planuje pojawić się w kluczowych miastach i regionach kraju, w tym. m.in. Lizbonie i Porto.

W części z placówek klienci znajdą poszerzony asortyment obejmujący nie tylko odzież i akcesoria dla domu, ale również bogatą ofertę artykułów spożywczych, kosmetyków, środków czystości czy produktów dla zwierząt.

Portugalia stanie się 18 krajem, gdzie odwiedzić będzie można sklepy Pepco. Pierwsza placówka zostanie otwarta 18 maja w Coimbrze, liczącej blisko 100 tysięcy mieszkańców stolicy regionu położonego w centrum kraju. Plany portugalskiej ekspansji, zakładają otwarcia sklepów w takich miastach jak: Lizbona, Porto, Braga, czy leżące na południu kraju Albufeira i Olhao.

Portugalia stanie się 18 krajem, gdzie odwiedzić będzie można sklepy Pepco. Fot. Mat. pras.

Pepco, którego europejska centrala działa w Poznaniu, posiada obecnie ponad 3000 sklepów zlokalizowanych na terenie całej Europy. W ubiegłym roku sieć otworzyła swoje placówki w Niemczech i Grecji, a na 2023 rok planuje również wejście do Bośni i Hercegowiny.

Cieszymy się, że Portugalia dołączyła do rodziny Pepco i nie możemy się doczekać kolejnych otwarć. To naturalny krok naszego rozwoju po udanych wejściach na inne rynki w krajach basenu Morza Śródziemnego, jak Hiszpania, gdzie działa 150 naszych placówek, czy Włochy, gdzie niedawno świętowaliśmy otwarcie setnego sklepu – powiedziała Anca Radu Retail Director South Europe w Pepco.

Pepco to marka, bardzo dobrze przyjmowana na nowych rynkach i szybko zdobywająca serca konsumentów. W krajach gdzie sieć jest obecna od co najmniej 3 lat 90-96 proc. kobiet zna markę, a w świadomości większości z nich Pepco jest numerem jeden w kategorii zakupów odzieży dziecięcej. Pepco to również wiodący sklep w obszarze ubrań i akcesoriów domowych.

Pepco to marka, bardzo dobrze przyjmowana na nowych rynkach i szybko zdobywająca serca konsumentów. Fot. Mat. pras.

Każdego miesiąca klienci odwiedzający nasze sklepy dokonują ponad 28 milionów transakcji i jesteśmy w pełni przekonani, że nasza bogata oferta produktów, w niesamowicie niskich cenach i dobrej jakości zostanie szybko pokochana również przez portugalskich konsumentów. Będziemy wszędzie tam, gdzie klienci nas potrzebują, otwierając nasze placówki zarówno w galeriach, jak i retail parkach i na ulicach handlowych – dodała Anca Radu.

Niektóre portugalskie sklepy Pepco, otwarte będą w innym koncepcie niż ten, do którego przyzwyczailiśmy się w Polsce. Klienci znajdą w nich poszerzony asortyment, w którym obok tradycyjnej oferty obejmującej odzież i artykuły dla domu, znajdzie się również szeroki wybór produktów FMCG, artykuły spożywcze i chemiczne, takie jak kosmetyki, środki czystości, produkty do higieny osobistej, przekąski, napoje, słodycze oraz kategorie dla zwierząt. W takim, większym bo liczącym do 1000 metrów kwadratowych, Pepco dostępne będą też znane marki, jak: Coca Cola, Kinder, Toblerone, Reese´s, Milkyway, Pringles, Pantene, Elvive, Oral B, Colgate, Fairy. Wszystkie produkty, z każdej kategorii łączą niesamowicie niskie ceny.

Koncept sklepów z szerzą ofertą został wprowadzony przez sieć z powodzeniem w ubiegłym roku w Hiszpanii, gdzie po dwóch latach obecności firma ma 150 sklepów. Łącznie na terenie całej Europy Pepco posiada już ponad milion metrów kwadratowych powierzchni handlowych. Firma jest jednym z największych europejskich pracodawców w obszarze stacjonarnego handlu, zatrudniając ponad 28 000 osób, z czego ponad 40 proc. pracuje w Polsce, w tym ponad 1000 w poznańskiej centrali. W trakcie pierwszego roku obecności na portugalskim rynku firma planuje zatrudnić 300 osób.

