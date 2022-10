W centrum handlowym Magnolia Park we Wrocławiu ruszył sklep sieci Pepco.

Znajdziecie tam ubrania dla całej rodziny oraz najmodniejsze akcesoria, zabawki i dekoracje, dzięki którym życie staje się przyjemniejsze. Pepco mieści się na parterze, koło sklepu Carrefour - czytamy na Facebooku.

Nowy sklep Pepco ma ok. 680 mkw. i to czyni go największym w mieście - podał portal tuwroclaw.com.

Łączna powierzchnia handlowa Magnolia Park wynosi 100 tys. mkw. Obiekt ma ponad 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Zmotoryzowani klienci mają do dyspozycji prawie 3 tys. darmowych miejsc parkingowych. Właścicielem galerii jest Union Investment Real Estate GmbH, a zarządcą Multi Poland.

Pepco to międzynarodowa sieć dyskontów odzieżowo-przemysłowych. W Polsce ma ponad tys. sklepów.

