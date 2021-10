Pepco zadebiutowało w Nowej Górnej

Po trwających kilka miesięcy przygotowaniach do otwarcia, marka zajęła lokal o powierzchni blisko 600 m kw. GLA. W efekcie Pepco jest drugim, po operatorze spożywczym Carrefour, największym sklepem w ofercie łódzkiego obiektu.

– Nawiązanie współpracy z liderem wśród sieci dyskontowych jest zgodne ze strategią rozwoju Nowej Górnej i było od dawna naszym celem. Tym bardziej, że sklepy Pepco funkcjonują już od wielu lat z powodzeniem w pozostałych obiektach Newbridge. Taki partner to gwarancja zadowolenia klientów i doskonałe dopełnienie oferty łódzkiego centrum – mówi Karolina Nitowska, leasing manager Newbridge Poland.

Pozytywnie o debiucie w łódzkim obiekcie wypowiada się również sam najemca.

– Widzimy duży potencjał w tym rejonie miasta. Centrum Nowa Górna jako lokalizacja była zawsze na naszej liście. Do niedawna było to jedno z centrów handlowych jeszcze bez Pepco. Dlatego cieszymy się bardzo, że finalnie wygospodarowano dla nas dogodną przestrzeń w obiekcie i możemy zaprosić naszych klientów do centrum – informuje Katarzyna Wilczewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej w PEPCO.

W Polsce popularna sieć dyskontów ma już ponad 1000 lokalizacji, a miesięcznie sklepy Pepco odwiedza średnio ponad 20 milionów klientów.

Pozyskanie nowego najemcy było od dawna w planach inwestora, tym bardziej, że marki reprezentujące segment value retailers cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Potwierdzają to również aktualne trendy konsumenckie.

– Centra handlowe typu convenience, do których należy Nowa Górna, będące miejscem codziennych zakupów dla rodzin i działające na lokalnych, chłonnych rynkach, to naszym zdaniem idealny partner biznesowy dla sieci dyskontowych takich jak Pepco. Współpraca obu tych dynamicznie rozwijających się formatów handlowych to przykład symbiozy, gdzie każda ze stron czerpie ze swojego potencjału – podkreśla Karolina Nitowska.

Otwarcie sklepu Pepco to nie jedyna nowość w łódzkim centrum handlowym. Do oferty dołączył także Telakces, sklep z akcesoriami do telefonów i usługami telekomunikacyjnymi Virgin Mobile.

Nowa Górna nie tylko dywersyfikuje swój tenant-mix poszerzając go o ciekawe marki, ale od wielu lat realizuje kompleksową metamorfozę najstarszego łódzkiego centrum handlowego, m.in. modernizuje wnętrza obecnych lokali. Przykładem są nowo otwarte po remoncie salon odzieżowy Paryżanka Boutique, pralnia EBS oraz Biuro Podróży Travel&You.