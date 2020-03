Pepco zamknęło część sklepów, pozostałe działają krócej

Sklepy Pepco znajdujące się w centrach handlowych, zgodnie z decyzją Rady Ministrów, od 14 marca br. są nieczynne do odwołania. Pozostała część znajdujących się poza galeriami jest nadal czynna, ale w skróconym czasie otwarcia 8 godzin - poinformowała sieć.

Zamknięcie sklepów zlokalizowanych w centrach handlowych to efekt uchwały Rady Ministrów, która zdecydowała o zamknięciu, od 14 marca b.r. centrów handlowych oraz o pozostawieniu konsumentom dostępu do pozostałych sklepów, w których nie ma niebezpieczeństwa gromadzenia się dużych skupisk ludzkich, jak w galeriach handlowych.

"Ściśle stosujemy się do tych rozporządzeń Rządu oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego" - pisze Pepco. - "Na szczeblu rządowym podjęto decyzję, żeby zamknąć centra handlowe, ale uznano, że należy pozostawić otwarte mniejsze sklepy poza galeriami. To bowiem nie sam handel jest niebezpieczny, ale koncentrowanie się dużych grup ludzi w jednym miejscu, a więc np. w kinach, na stadionach, czy właśnie w centrach handlowych".

Jak zapewnia Pepco, bezpieczeństwo klientów i pracowników jest dla sieci największym priorytetem.

"Podjęliśmy działania, które zwiększają stopień bezpieczeństwa klientów. Pakiet wprowadzonych zmian obejmuje m.in. wprowadzenie zasady zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie, zachęcanie do dokonywania płatności bezgotówkowych oraz zbliżeniowych, wskazywanie odpowiednich zachowań związanych z higieną, wszystkie te zalecenia dostępne są na plakatach wyeksponowanych w sklepie oraz emitowane w sklepowym radio. Ponadto wstrzymaliśmy wszystkie promocje na produkty i apelujemy do klientów o dokonywanie jedynie najbardziej niezbędnych zakupów" - pisze Pepco. "Oprócz zasad dotyczących klientów, wprowadzono rozwiązania dla pracowników: skrócono czas otwarcia sklepów do 8 godzin, dodatkowe zasady dot. higieny rąk i dezynfekcji, zwiększenie dostępności i stosowania środka odkażającego, rękawiczki jednorazowe dla sprzedawców oraz zminimalizowanie liczby pracowników w sklepach oraz wstrzymanie promocji produktów, wymagających dodatkowych nakładów pracy. Specjalistyczne zasady wzmożonego bezpieczeństwa wdrożyliśmy także w naszych biurach oraz centrach dystrybucji, np. na terenie tych ostatnich regularnie odbywa się bezdotykowa kontrola temperatury ciała wszystkich osób wchodzących lub wjeżdżających na teren centrum".

Sieć wydłużyła również możliwość zwrotu produktów z 30 do 90 dni.