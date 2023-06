W pierwszym półroczu zakończonym 31 marca br. 2.839 mln euro przychodów i 377 mln euro bazowej EBITDA. To więcej w porównaniu niż rok temu, kiedy uzyskało 2.372 mln euro przychodów i 347 mln euro EBITDA przed rokiem. Sieć planuje też większą marżę.

W swoim raporcie Pepco podał także, że bazowy zysk przed opodatkowaniem spadł o 5,7 proc. rdr i wyniósł 134 mln euro.

Bazowa EBITDA (MSSF 16) wyniosła 377 mln euro, czyli więcej o 11 proc. w ujęciu rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego.

Przychody grupy Pepco w pierwszym półroczu wzrosły o 22,8 proc. rdr przy założeniu stałego kursu walutowego.

Przychody LFL wzrosły w tym okresie o 11,1 proc. (+13 proc. w pierwszym kwartale i +8,5 proc. w drugim kwartale).

Zadłużenie netto na koniec I półrocza wyniosło 383 mln euro (MSR 17), co stanowi 0,9-krotność LTM EBITDA.

- Utrzymujemy dobrą pozycję i w drugim półroczu marże brutto będą rosły, dzięki pozytywnemu wpływowi niektórych kosztów po stronie kosztów podstawowych, w tym towarów i frachtu. Skupiamy się na realizacji naszej strategii i pozostajemy na dobrej drodze do osiągnięcia całorocznego wzrostu EBITDA zgodnie z wcześniejszymi prognozami - przekazał Trevor Masters, dyrektor generalny Pepco Group.

- Marża brutto na poziomie 40,1 proc. w pierwszym półroczu odzwierciedla oczekiwania, przy oczekiwanym wzroście w drugim półroczu wraz ze spadkiem inflacji po stronie kosztów podstawowych" - dodano w podsumowaniu. Zaznaczono także, że ze względu na wydłużony cykl zakupowy, wyniki sprzedaży w dzisiejszych cenach będą widoczne w raportach za 3-4 kwartały, ale spodziewane jest kontynuowanie kursu na powrót do wyników marży sprzed pandemii.

Kierunek: nowe sklepy i zwiększenie zysków

Jak przekazano w informacji prasowej, na koniec pierwszego półrocza liczba sklepów Pepco wyniosła 4 127, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. Wynika to głównie ze wzrostu liczby placówek sieci Pepco w Europie Zachodniej.

W tym roku obrotowym Pepco chce otworzyć co najmniej 550 nowych sklepów.

Grupa pozostaje przekonana co do perspektyw EBITDA na cały rok, bez zmian w stosunku do poprzednich założeń.

Działania w czasie inflacji

Spółka odniosła się także do wyników w kontekście nastrojów konsumenckich i trudnego otoczenia, wykazującego oznaki spadku zaufania konsumentów na niektórych z głównych rynków. - Ten niepewny kontekst handlowy utrzymywał się w kwietniu i maju. Dowodem na to jest spadek częstotliwości wizyt w sklepach i podejmowania przez klientów innych decyzji zakupowych - tłumaczy Pepco.

Podano, że sprzedażowo w opisywanym okresie:

rośnie FMCG rośnie we wszystkich liniach biznesowych,

wyniki w kategoriach odzieży i produktów powszechnego użytku są zróżnicowane.

- Jak podkreślaliśmy wcześniej, inflacja w Europie Środkowej utrzymuje się na podwyższonym poziomie, w związku z czym w III kwartale działalność w sklepach Pepco pozostawała wyzwaniem. Pomimo tego nadal spełnialiśmy

oczekiwania klientów dysponujących ograniczonym budżetem, utrzymując pozycję lidera cenowego i zwiększając nasz udział w rynku, skupiając się jednocześnie na kosztach prowadzenia działalności w obecnym otoczeniu

inflacyjnym - czytamy także w raporcie.

