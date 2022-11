Kampania prezentuje szyte na miarę ubrania z nowej kolekcji Pepsi X AoF. W skład kolekcji wchodzi kultowy zestaw ubrań sprzed 20 lat zaprezentowanych w nowej odsłonie. Data premiery kolekcji nie jest przypadkowa – późna jesień tuż przed zimą pełną sportowych emocji, jakie będą towarzyszyć Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej.

Kolekcja stworzona została wspólnie z Art of Football, brytyjską marką modową, która zrzesza społeczność zajmującą się tworzeniem oryginalnych kolekcji i doświadczeń dla fanów piłki nożnej, wspierając przy tym kulturę futbolu.

– Pepsi ma długą historię współpracy z najlepszymi talentami, a oczywista pasja Vini Jr do wszystkiego, co robi, wraz z jego zamiłowaniem do mody i sportu, uczyniła z niego idealny wybór na naszego nowego ambasadora piłki nożnej – powiedział Gustavo Reyna, starszy dyrektor ds. globalnego marketingu Pepsi.