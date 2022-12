Carrefour Polska, PepsiCo Polska i LiveRamp zaczęły wspólną digitalową kampanię aktywacyjną w Polsce dla marki Lipton Ice Tea, której celem jest dotarcie do konsumentów ze spersonalizowanym przekazem.

Poznanie potrzeb kupujących możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez Carrefour Links.

Platforma wykorzystuje między innymi technologię Safe Haven od LiveRamp i służy do przygotowania oraz pomiaru rezultatów kampanii marketingowych.

Marka Lipton Ice Tea wykorzysta narzędzie w celu wsparcia sprzedaży online i offline produktów.

Kampania wytyczająca nowe inspirujące trendy w obszarze działań marketingowych potrwa do 23 grudnia br.

Nowa platforma Carrefour Links, oparta jest o analizę wiedzy na temat zachowań konsumentów, która została zebrana w 13 tys. sklepów Carrefour w 9 krajach. Służące do współpracy z partnerami handlowymi cyfrowe narzędzie, działa w oparciu o pogłębioną analizę preferencji konsumenckich bazującą na know-how całej Grupy Carrefour. To nowoczesne rozwiązanie wykorzystuje między innymi technologię amerykańskiej firmy LiveRamp i służy do przygotowania i pomiaru rezultatów kampanii marketingowych.

Marka Lipton Ice Tea wykorzysta narzędzie, aby lepiej i skuteczniej dotrzeć do konsumenta ze zindywidualizowanym przekazem. Dodatkowo dane te mogą posłużyć dostawcom do samodzielnego prowadzenia przez nich analiz wyników kampanii digitalowych i innych działań mediowych. Carrefour Links również umożliwia analitykę dla wielu obszarów – od zarządzania kategorią, przez kształtowanie polityk promocyjnych, aż po optymalizację asortymentu. Platforma odzwierciedla nową strategię Carrefour w zakresie przetwarzania danych oraz relacji na linii detalista − dostawca.

PepsiCo Polska korzysta ze stale rozwijających się możliwości cyfrowych, aby wspierać sprzedaż, zarówno online, jak i offline, w oparciu o rozwiązania i nowe strategie marketingowe analizujące efekt ROPO (ang. Research Online, Purchase Offline), czyli poszukiwanie informacji o produkcie w Internecie, a następnie jego zakup w punkcie stacjonarnym. Współpraca z Carrefour Links i LiveRamp umożliwi PepsiCo jeszcze bardziej skuteczne i precyzyjne mierzenie wyników swoich kampanii marketingowych oraz pomoże lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów w przyszłości.

Wzmocnienie relacji z jednym z naszych kluczowych partnerów biznesowych, a jednocześnie zdobywanie wartościowych doświadczeń w zakresie analizy danych i zarządzania kategoriami produktów to prawdziwy punkt zwrotny. Umożliwi to jeszcze lepsze zrozumienie naszych klientów, a także pozwoli doskonalić doświadczenia konsumentów − powiedział Wojciech Jasiak, e-Commerce & Customer Digital Manager w PepsiCo Polska.

Cieszymy się z pierwszej wspólnej cyfrowej kampanii aktywacyjnej z PepsiCo i LiveRamp w Polsce, dzięki której będziemy mogli tworzyć wysoko dopasowane treści oraz doskonalić doświadczenia naszych klientów. Na podstawie kampanii przeprowadzonych wcześniej w innych krajach możemy stwierdzić, że zastosowanie narzędzi Carrefour Links przez naszych partnerów handlowych znacząco podnosi wyniki ich kampanii marketingowych. Rozwiązania Carrefour Links stanowią podstawę strategii Grupy Carrefour w zakresie cyfrowej transformacji i przetwarzania danych na lata 2023–2026 − powiedziała Joanna Stasiecka, Data Monetization Manager w Carrefour Polska.

− Współpraca z Carrefour Links i PepsiCo jest bardzo obiecująca. W połączeniu z obszerną wiedzą nt. zachowań klientów dostępną w Carrefour Links, technologia Safe Haven od LiveRamp umożliwia działom reklamy prowadzenie kampanii digitalowych, zapewniających najwyższą skuteczność oraz udoskonalone narzędzia pomiarowe − powiedział Stanislas Lajouanie, Head of Strategic Growth w LiveRamp.

Celem platformy Carrefour Links jest wypracowanie unikalnego rozwiązania, z którego mogą korzystać dostawcy sieci z sektora FMCG. Współpraca daje możliwość oferowania konsumentom właściwych produktów w odpowiednim czasie i miejscu. Ta rewolucyjna usługa jest aktualnie wdrażana we wszystkich krajach, w których obecna jest sieć Carrefour. W Polsce pierwszą korzystającą z niej marką jest Lipton Ice Tea.

