Petycja przeciwko budowie biurowca Fern przy Off Piotrkowskiej

W internecie pojawiła się petycja przeciwko budowie przy ulicy Piotrkowskiej biurowca Fern Office przy słynnym OFF Piotrkowska Center. Jej autor, Piotr Krauze z organizacji Kontra Łódzki Watch Dog, uważa, że biurowiec zasłoni słynną fabrykę i jest niezgodny z zasadami Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej - pisze Dziennik Łódzki.

Petycja zamieszczona w sieci dotyczy inwestycji na terenach przyległych do fabryki Ramischa, czyli ostatniego widocznego od strony ulicy Piotrkowskiej fragmentu centrum Łodzi. To miejsce, gdzie chętnie spotykają się nie tylko łodzianie, ale też osoby, które chcą zobaczyć jak wygląda Łódż, która zmienia swoje oblicze...

Tymczasem - jak piszą do nas internauci - "Łódzkie władze na spółkę z inwestorem już od kilku lat planują zabudowę placu przy ulicy Piotrkowskiej plombą w formie biurowca, którego architektura zupełnie nie przystaje do okolicznych zabytkowych budynków. W dodatku budynek zasłoni gmach fabryczny. Inwestycja budowlana w tym miejscu, które historycznie nie było zabudowane jest ingerencją w tzw. park kulturalny, a który obejmuje cały obszar ul. Piotrkowskiej od pl. Wolności do Piłsudskiego".

"Park kulturowy jest powoływany do życia Uchwałą Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w celu ochrony krajobrazu kulturowego o znaczących wartościach, na których istnieją zabytki nieruchome, charakterystyczne dla miejscowej tradycji budowlanej, ochronie ekspozycji zabytków oraz zachowaniu historycznego układu urbanistycznego.

Uchwała ma gwarantować ekspozycję (widoczność) zabytków oraz zachowanie historycznego układu urbanistycznego.

Ponadto historyczna architektura łodzi fabrykanckiej ma również status Pomnika Historii. Planowana budowa to już kolejna brutalna ingerencja w historyczną tkankę miejską, łamiąca postanowienia uchwały XXI/483/15.

W związku z powyższym, chcemy zablokować lub choćby utrudnić powstanie tej inwestycji" – piszą internauci.

Budowa biurowca Fern Office miała się rozpocząć w 2020. Inwestor, czyli OPG Property Professionals, ze względu na koronawirusa opóźniła jednak budowę. Budynek ma mieć pięć pięter i być podzielony optycznie na dwie części. Od strony ulicy Piotrkowskiej ma mieć bramę na wysokość trzech kondygnacji, przez którą od ulicy Piotrkowskiej widoczna będzie wieża fabryki Ramischa. Autorem projektu jest Andrzej Owczarek z biura architektonicznego NOW.

Źródło: Dziennik Łódzki

