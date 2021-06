PH Zakopianka skusił znaną sieć odzieżową

Jakie są najnowsze trendy w świecie jeansu? Wszystko zależy od … roku urodzenia.

Dla urodzonych w latach 1981-1996 osób z pokolenia Millenialsów, które wkrótce będą stanowić 70 proc. światowej populacji, kultowym krojem są “skinny jeans”, czyli obcisłe spodnie, dopasowane na całej długości.

Z kolei Generacja Z, do której należą ci urodzeni w okresie 1997-2010, zdecydowanie woli wygodne spodnie o luźnym kroju czy z wysokim stanem.

Bogatą ofertę krojów – od klasycznych i uniwersalnych aż po najbardziej oryginalne rozwiązania – miłośnicy mody z Krakowa i okolic znajdą w nowym sklepie sieci odzieżowej BIG STAR w Parku Handlowym Zakopianka. Jeansy tej marki cechuje wysoka jakość i nowoczesny design zgodny z najnowszymi trendami w modzie.

- Jeansy to jeden z najbardziej kultowych elementów garderoby, cieszący się nieustającym powodzeniem wśród kupujących. Co ulega zmianie wraz modą i nowym sezonem, to fasony i styl noszenia, dlatego dbamy o to, aby miłośnicy denimu niezależnie od upodobań i potrzeb mieli u nas jak największy wybór. Wraz z reotwarciem centrów handlowych nie zwalniamy tempa i wzbogacamy propozycję Zakopianki o kolejną typowo jeansową markę – BIG STAR – by zaoferować naszym klientom jak najbardziej różnorodną i komplementarną ofertę – mówi Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

Na klientki Zakopianki w BIG STAR czeka szeroki wybór krojów spodni damskich, nie tylko jeansowych, które mogą stać się podstawą sportowych, casualowych, jak i eleganckich stylizacji. W najnowszej kolekcji BIG STAR są m.in. spodnie z wysokim stanem w nowych odcieniach – nawet w białym, a także spodnie typu push up, straight oraz curve, które są dostępne także w wersji ECO – z ekologicznej bawełny. W ofercie sklepu są także inne kategorie produktów m.in. topy i T-shirty, sukienki, spódnice oraz bluzy z kapturem. W sekcji mody męskiej znalazły się jeansy w różnych krojach – od „bezpiecznych” klasycznych fasonów aż po bardziej oryginalne typu „tapered”, a także duży wybór koszul, koszulek polo, szortów czy kurtek jeansowych. Ofertę dopełnia bogata propozycja modnego i wygodnego obuwia oraz stylowych dodatków.

Park Handlowy Zakopianka to jeden z największych obiektów usługowo-handlowych w Małopolsce. Obiekt wyróżnia korzystne położenie przy jednej z głównych dróg krajowych oraz obwodnicy Krakowa. Na park handlowy składa się główny budynek galerii handlowej, kino Cinema City, zrewitalizowany historyczny budynek z początku XX wieku oraz sklepy wielkopowierzchniowe jak Decathlon, Castorama i Carrefour. Łącznie w kompleksie znajduje się 86 sklepów popularnych marek na 26 188 mkw. powierzchni najmu oraz 2200 miejsc parkingowych.