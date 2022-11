Nowojorska Piąta Aleja to najdroższa ulica handlowa świata. Z raportu Cushman & Wakefield wynika, że czynsze sięgają na niej średnio 2 tys. USD/st. kw./rok.

Nowojorska Piąta Aleja, gdzie czynsze sięgają średnio 2000 USD/st. kw./rok (21 076 EUR/mkw./rok), ponownie została najdroższą ulicą handlową świata.

Najdrożasz ulicą handlową w Europie jest Via Montenapoleone w Mediolanie.

Czynsze w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach handlowych świata spadły w szczytowym okresie pandemii Covid-19 średnio o 13 proc., ale obecnie są już tylko o niecałe 6 proc. niższe niż przed pandemią.

Najbardziej dotkniętym regionem w czasie pandemii był obszar Azji, Australii i Oceanii.

Drugą pozycję w tegorocznym zestawieniu firmy Cushman & Wakefield "Główne ulice handlowe świata" zajeła Tsim Sha Tsui w Hongkong. Za jeden metr kwadratowy powierzchni handlowej najemcy płacą tam średnio 15 134 euro rocznie (1436 USD/st. kw./rok).

Trzecie miejsce w rankingu zajęła Via Montenapoleone w Mediolanie, gdzie wynajęcie jednego metra kwadratowego lokalu kosztuje 14 547 euro rocznie (1380 USD/st. kw./rok). Lokalizacja ta po raz pierwszy w historii została uznana za najdroższą ulicę handlową Europy, wyprzedzając pod tym względem londyńską New Bond Street i Pola Elizejskie w Paryżu.

Najdroższe ulice handlowe świata. źródło: Cushman & Wakefield

Branża przeszła jeden z największych testów ostatnich kilku lat, ale najlepsze w swojej klasie nieruchomości handlowe radzą sobie dobrze. Pomimo stojących przed nami nowych wyzwań gospodarczych, nastąpiło przekierowanie uwagi w sektorze handlowym z poczucia pesymizmu w stronę ewolucji strategii omnichannel - mówi Robert Travers, dyrektor działu nieruchomości handlowych w regionie EMEA w Cushman & Wakefield.

Dodaje, że wiele marek podejmuje działania w perspektywie długofalowej i stara się pozyskać najlepsze lokalizacje, które pozwolą im dostosować się do stale zmieniających się potrzeb klientów. - Biorąc pod uwagę kolejne inwestycje w wysokiej jakości doznania w sklepach stacjonarnych oraz postępy w realizacji strategii omnichannel, jesteśmy przekonani, że sektor handlowy może prężnie się rozwijać, zwłaszcza w segmencie luksusowym i największych miastach świata - przekonuje Travers.

Handel ucierpiał przez Covid

Czynsze w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach handlowych świata spadły w szczytowym okresie pandemii Covid-19 średnio o 13 proc., ale obecnie są już tylko o niecałe 6 proc. niższe niż przed pandemią. Średni wzrost czynszów w skali globalnej w minionym roku wyniósł 2 proc., ale był mocno zróżnicowany.

Najbardziej dotkniętym regionem w czasie pandemii był obszar Azji, Australii i Oceanii, gdzie czynsze spadły średnio o 17 proc. - głównie z powodu zamknięcia granic, co odczuły destynacje popularne wśród turystów zagranicznych.

Czynsze za wynajem powierzchni handlowej na światowych rynkach już odrobiły ok. 50 proc. strat od szczytu pandemii. W dużym stopniu miało to miejsce w 2021 r. i na początku 2022 r., jeszcze zanim globalne problemy gospodarcze zaczęły wpływać negatywnie na sytuację na rynkach w ostatnich sześciu miesiącach.

Region EMEA

Czynsze w regionie EMEA w szczytowym okresie pandemii Covid-19 obniżyły się średnio o 11 proc., aczkolwiek skala spadków była znacząco zróżnicowana w zależności od poziomu obostrzeń związanych z wprowadzanymi lockdownami. Stawki czynszów w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji spadły średnio o nawet 28 proc. Natomiast w niektórych krajach Europy Wschodniej, takich jak Słowacja i Słowenia, czynsze uległy tylko niewielkim zmianom.

W porównaniu z poziomem sprzed pandemii czynsze w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach regionu są obecnie niższe już o tylko 8 proc.. Ponadto na początku 2022 r. sprzedaż detaliczna w UE osiągnęła wartość wyższą o 4,1 proc. w stosunku do notowanej w pierwszych dniach pandemii Covid-19. Niemniej jednak istotnym czynnikiem stanowiącym zagrożenie dla ożywienia na rynku handlowym będzie inflacja, która wpływa zarówno na popyt konsumencki, jak i sieci handlowe.

Pomimo prognozowanych trudności gospodarczych w krótkiej perspektywie, na rynku handlu stacjonarnego odnotowano szereg debiutów. Aż 75 proc. wszystkich transakcji zawartych w sektorze handlowym, w których uczestniczyła firma Cushman & Wakefield w regionie EMEA w ostatnich 18 miesiącach, dotyczyło nowych umów najmu, co świadczy o znaczeniu, jakie sieci handlowe przywiązują do posiadania sklepu stacjonarnego.

Londyn drogi, ale nadal pod kreską

New Bond Street, która słynie z eklektycznego wyboru najbardziej luksusowych marek świata, jest obecnie najdroższą ulicą handlową w Wielkiej Brytanii. Wynajęcie jednego metra kwadratowego sklepu kosztuje tam średnio 14 346 euro rocznie (1361 USD/st. kw./rok), czyli ponad dwukrotnie więcej niż przy Sloane Street, drugiej najdroższej lokalizacji, w której średni czynsz sięga 6402 euro/mkw./rok (607 USD/st. kw./rok).

Niemniej jednak czynsze za lokale handlowe w Londynie nadal utrzymują się na poziomie poniżej notowanego przed pandemią Covid-19. Jednocześnie zauważalne jest znaczne zróżnicowanie w obrębie miasta, o czym świadczy różnica pomiędzy stawkami czynszu przy New Bond Street oraz w Covent Garden, gdzie są one niższe niż przed pandemią odpowiednio o 11 proc. i 30 proc. Podobne różnice widoczne są na obszarach metropolitalnych w innych największych aglomeracjach.

Przy Bond Street ulokowane są 144 sklepy, które charakteryzują się własną dynamiką – niektóre radzą sobie znacznie lepiej od innych. Na wysokość czynszów często wpływa poziom i jakość oferowanej powierzchni oraz lokalizacja, natomiast przy New Bond Street są one uzależnione do tego, kto jest najemcą w sąsiednich lokalach.

Najwyższe czynsze zazwyczaj obowiązują w rejonie sklepów z biżuterią, gdzie obecnie sięgają one 2150 funtów za st. kw. Z kolei „najtaniej” jest bliżej Oxford Street, gdzie znajduje się najwięcej wolnych lokali do wynajęcia, których liczba jednak stopniowo maleje. Wśród największych transakcji zawartych w tym rejonie w ostatnim czasie należy wymienić wynajęcie sześciu sklepów przy 64-72 New Bond Street, które zostały pomyślnie repozycjonowane przez właściciela - firmę Great Portland Estates. Cztery z nich zostały już wynajęte, natomiast w przypadku dwóch pozostałych umowy najmu czekają na sfinalizowanie.

Środkowy fragment ulicy, rozciągający się od Conduit Street po Maddox Street, jest uważany za „strefę wschodzącą”, gdzie według prognoz Cushman & Wakefield czynsze wywoławcze mogą wzrosnąć w najbliższych 12 miesiącach o 20-30 proc.

New Bond Street mocno odczuła skutki wprowadzonych w związku z Covid-19 ograniczeń międzynarodowego ruchu turystycznego, na którym handel produktami luksusowymi w dużym stopniu bazuje. Jednak w okresie ostatnich 12 miesięcy odbudowuje swoją pozycję wyjątkowo szybko. Pomimo nowych wyzwań stojących przed branżą w postaci inflacji i poziomu zaufania konsumentów, sieci handlowe ulokowane przy New Bond Street są obecnie lepiej przygotowane na przetrwanie trudniejszych chwil, ponieważ okazuje się, że poprzednie recesje w mniejszym stopniu dotknęły klientów sklepów luksusowych. Ponadto korzystne kursy wymiany oraz nieco niższe czynsze mogą zachęcać nowe marki luksusowe do otwierania sklepów - mówi Peter Mace, dyrektor działu powierzchni handlowych w centrum Londynu, Cushman & Wakefield.

- Dostępne dane pokazują, że handel przy New Bond Street jeszcze nie powrócił do poziomu sprzed pandemii, ale jednocześnie wyłania się z nich bardziej złożony obraz. Obserwujemy szereg relokacji w obrębie ulicy lub ze strony marek luksusowych ulokowanych w pobliżu – wiele z nich jest zainteresowanych przeprowadzką do jej środkowej części, aby być blisko salonu marki Gucci, która przeprowadzi się tam w przyszłym roku. Siła przyciągania marki Gucci podkreśla unikalną dynamikę ulicy New Bond Street, gdzie marki luksusowe pragną być blisko przyjaciół i jeszcze bliżej konkurencji. - kontynuuje Peter Mace - New Bond Street nadal należy do grona pięciu najdroższych ulic handlowych świata i jesteśmy przekonani, że w najbliższych miesiącach będzie kontynuowała powrót do dawnej świetności, zwłaszcza dzięki otwarciu nowej linii kolejowej Crossrail.

Sztandarowy raport międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield Main Streets Across the World (Główne ulice handlowe świata), którego pierwsza edycja ukazała się w 1988 r., prezentuje najdroższe ulice handlowe w 92 miastach świata oraz ich ranking według wysokości stawek czynszu w oparciu o dane własne Cushman & Wakefield. Jest to jego pierwsze wydanie od 2019 r., do kiedy był publikowany corocznie – umożliwia porównanie wysokości czynszów sprzed i po pandemii.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl