Pieczywo i słodkości od piekarni Julka zyskało nowe wnętrze. Najemca galerii Marino już czeka na klientów po przeprowadzce.

Wrocławska piekarnia Julka ma niemal 30 sklepów.

Marka Julka odświeżyła sklep w galerii Marino.

W Galerii Merino w kategorii żywność znaleźć można również: Biedronkę i Bacówkę.

Klienci Galerii Marino smakołyki od piekarni Julka znajdą w nowym miejscu tuż przy Owocowym raju. Czekają tam pieczywo i słodkości wypiekane z tradycyjnych metod.

Marino jest najstarszą we Wrocławiu galerią handlową, mieszczącą się w północnej części Wrocławia. Najemcami galerii są: Biedronka, Action, Dealz, dm, Media Expert, KiK, CCC, Deichmann, Rossmann, Play, Plus, Orange i Yes.

Piekarnia Julka powstała w 1991 roku i ma siedzibę w miejscowości Kryniczno – 12 km od centrum Wrocławia. Wyroby piekarni produkowane są na bazie tradycyjnych receptur. Prusice, Oborniki Śląskie, Siechnice, Kryczno, Trzebnica to miasta na mapie sklepów piekarni Julka. Sieć ma ponad 20 sklepów we Wrocławiu.

