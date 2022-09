Piekarnia rzemieślnicza Art Bakery na Marszałkowskiej

W Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 85, powstała druga w stolicy piekarnia rzemieślnicza Art Bakery.

Pieczywo wypiekane jest kilka razy dziennie i wychodzi do klienta prosto z gorącego pieca.

Art Bakery to kontynuacja pasji do piekarnictwa, która w ich rodzinie kultywowana jest od trzech pokoleń. Znajdziecie tam ciasta z prawdziwej manufaktury, tworzone z najlepszej jakości składników. Ich pieczywo tworzone jest z mąki bez chemicznych ulepszaczy. Pieczywo wypiekane jest kilka razy dziennie i wychodzi do klienta prosto z gorącego pieca. Składniki do ich wypieków dobierane są z wielką starannością i dbałością o ich jakość.