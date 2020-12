Pierre Cardin zmarł w wieku 98 lat

Wizjoner mody Pierre Cardin zmarł dziś w wieku 98 lat – agencję AFP poinformowała o tym smutnym wydarzeniu rodzina słynnego projektanta. Syn włoskich imigrantów o znanym na całym świecie nazwisku, zmarł rano w amerykańskim szpitalu w Neuilly pod Paryżem.

Pierre Cardin urodził się w 1922 roku we Włoszech. Dwa lata później rodzina przeprowadziła się do Francji. W 1936 r., w wieku 14 lat został uczniem sukiennika, ucząc się podstaw projektowania i konstrukcji ubioru. W 1939 r., w wieku 17 lat wyjechał do pracy u krawca w Vichy, gdzie zaczął szyć garnitury dla kobiet.

W czasie wojny pracował w Czerwonym Krzyżu. W 1945 r. przeniósł się do Paryża. Tam studiował architekturę i po wojnie pracował w domu Madame Paquin, by później dołączyć do Marcelle Chaumont, która była asystentką Madame Vionnet. Potem pracował z Schiaparellim, a następnie z Jeanem Cocteau i Christianem Bernardem. W końcu został szefem atelier Christiana Diora w 1947 r., gdzie spędził trzy lata. W 1950 r. założył własny dom mody.