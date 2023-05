Dziś, 18 maja br., miało miejsce otwarcie sklepu Hebe, zlokalizowanego w Centrum Handlowym Retail Park w Dzierżoniowie.

Hebe mieści się przy ul. Prochowej 8 w Dzierżoniowie

Jest to pierwsza drogeria Hebe w tym mieście.

Na klientów czekają atrakcyjne promocje i oferty specjalne.

Z okazji otwarcia nowej drogerii Hebe w Dzierżoniowie, klienci mają możliwość skorzystania z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Pielęgnacja twarzy do -40 proc.“. Druga oferta to „Zapachy damskie w supercenach“. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartej drogerii w Centrum Handlowym Retail Park przy ul. Prochowej 8 w Dzierżoniowie od 18 do 22 maja 2023 r.

Hebe w Dzierżonowie. Fot. Mat. pras.

Ponadto, na klientów pierwszej drogerii Hebe w Dzierżoniowie czeka promocja „Kup minimum 2 dowolne produkty i zapłać -25 proc.za każdy z nich“, umożliwiająca wybór kosmetyków spośród znanych marek. Wymienione promocje obowiązują tylko w nowo otwartej drogerii w Centrum Handlowym Retail Park przy ul. Prochowej 8 w Dzierżoniowie od 18 do 31 maja 2023 r.

Dodatkowo, w dniach 18-22.05.2023 r. na klientów czeka wyjątkowa oferta - korzystając z karty lojalnościowej My Hebe, przy zakupach za min. 80 zł, otrzymamy rabat 20 zł. Promocje obowiązują tylko w nowo otwartej drogerii w Centrum Handlowym Retail Park przy ul. Prochowej 8 w Dzierżoniowie w wymienionym terminie.

Pierwszy na mapie Dzierżoniowa sklep Hebe zlokalizowany jest w Centrum Handlowym Retail Park przy ul. Prochowej 8 i otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-18:00.

