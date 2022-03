Pierwsza drogeria Hebe w Giżycku otwarta

W piątek przy zakupach za min. 70 zł z kartą My Hebe otrzymamy rabat 10 zł. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Parku Handlowym M6 przy ul. Przemysłowej 14 w Giżycku w dniu 25 marca 2022 roku.

W ramach „Twoje ulubione marki makijażowe -40%” promocją objęte zostały produkty marek: Claresa, Eveline Cosmetics, Max Factor, Bourjois, Maybelline, GOSH, Rimmel, Sally Hansen, Bell HypoAllergenic, L’ Oréal, Pierre René i HEAN. Druga promocja „Pielęgnacja naturalna” to do 50% rabatu na produkty Nacomi, Pure by Clochee, Only Bio, Feel Free i Resibo.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Hebe w Parku Handlowym M6 przy ul. Przemysłowej 14 w Giżycku otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-16:00. Zapraszamy!